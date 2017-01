Neurotthalle bleibt eine Festung

Zuhause ist es doch am Schönsten: Die Spvgg 06 Ketsch hat das mit dem Sieg beim ersten Qualifikationsturnier der Morgen-Masters-Serie eindrucksvoll unterstrichen. Die Mannschaft von Coach Frank Eissler gewann in der heimischen Neurotthalle das Finale gegen den TSV Mannheim-Neckarau mit 3:1.

Da auch die zweite Mannschaft der 06er eine starke Leistung ablieferte und erst an der ersten Mannschaft im Halbfinale scheiterte (4:5 nach Neunmeterschießen), dürfen die Gastgeber zufrieden sein. Eissler hatte im Vorfeld sein Team geködert: "Die Jungs wollten keinen Waldlauf machen, deswegen haben sie sich angestrengt."

Schöne Fairplay-Geste

Eine schöne Fairplay-Aktion lieferte Ketsch-II-Keeper Robin Stratthaus. Er ließ im Halbfinale - zur Wiedergutmachung - einen Schuss von Emre Güc passieren, nachdem zuvor ein regulärer Treffer nicht anerkannt wurde. Nur dadurch kam es zum Neunmeterschießen.

Die Neckarauer räumten in den K.o.-Runden Südwest 1882 Ludwigshafen und den SC Rot-Weiß Rheinau aus dem Weg und überraschten damit selbst ihren Trainer Pasquale Pilato: "Das Ergebnis ist für uns überragend. Die Jungs sollen bei diesen Hallenturnieren Spaß haben und das es für das Finale gereicht hat, ist klasse."

Enttäuschend verlief das Turnier für den SV Waldhof Mannheim II, der als Mitfavorit in Ketsch angetreten ist. Die Mannschaft von Trainer Musie Sium schied in der Vorrunde aus und muss nun beim dritten Qualifikationsturnier am Samstag, 14. Januar, in der Mannheimer GBG-Halle einen neuen Versuch unternehmen. "Der Name setzt uns unter Druck, aber es steckt etwas anderes drin, das muss man immer berücksichtigen", sagte Waldhof-II-Trainer Musie Sium, der nicht auf alle Leistungsträger zurückgreifen konnte.

Im Spiel um Platz drei behielt der SC Rot-Weiß Rheinau gegen Ketsch II die Oberhand.