Perfekter Mix aus Show und Sport

Es war zweifellos einer der Höhepunkte im Jahr des 1250. Jubiläums der Stadt Schwetzingen. Der TV 1864 hatte ein Turnier der Tischtennis-Supercup-Serie in die Spargelstadt geholt. 600 Zuschauer waren in die Nordstadthalle gekommen, um Tischtennis-Legenden wie die Schweden Jan-Ove Waldner und Jörgen Persson, das deutsche Aushängeschild Timo Boll, den portugiesischen Mannschafts-Europameister von 2014, Marcos Freitas, den gebürtigen Chinesen Wang Xi und den Tschechen Petr Korbel zu sehen. Korbel sprang kurzfristig für den erkrankten Chen Weixing ein. Sie alle boten den Zuschauern eine perfekte Mischung zwischen Show und Sport.

Nachdem sich die Protagonisten des Abends in Anwesenheit des Ersten Bürgermeisters Matthias Steffan ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hatten (wir berichteten), begann der Wettkampf.

Der "Mozart" des Sports zelebriert

Waldner, Persson und Freitas bildeten die eine Gruppe, Boll, Korbel und Xi die andere. Die beiden Schweden ließen es locker angehen, begannen mit einem Schluck Bier und zeigten dann vor allem, wie schön und spektakulär Tischtennis sein kann. Zahlreiche Welt- und Europameistertitel haben die beiden Skandinavier gewonnen, zusammen mit der Mannschaft oder im Einzel und Doppel.

Der 51-jährige Waldner hat seine Karriere im vergangenen April beendet. Was der "Mozart des Tischtennissports", wahrlich ein Jahrhunderttalent, noch immer drauf hat, präsentierte er am Dienstagabend den begeisterten Zuschauern. Ebenso wie der ein Jahr jüngere Jörgen Persson, der seine Profikarriere 2013 beim chinesischen Klub Tianjin beendet. Als er selbst härteste Schmetterbälle von Waldner auf dem Boden sitzend zurückbrachte, tobte die Nordstadthalle. Persson schlug Waldner mit 3:2, verlor dann aber gegen Marcos Freitas 1:3. Da der Mannschafts-Europameister von 2014 danach Waldner 3:1 bezwang, stand er als erster Finalteilnehmer fest.

In der anderen Gruppe startete Wang Xi vom Bundesligisten Fulda-Maberzell mit einem 3:1 gegen Petr Korbel. Der 45-jährige Tscheche spielte für zahlreiche Bundesligisten (unter anderem auch für Borussia Düsseldorf), nahm an vier Olympischen Spielen teil und hat als größten Erfolg WM-Bronze mit der Mannschaft 1991 in der Statistik stehen. Der erste Auftritt von Timo Boll war umjubelt, der 15-fache Europameister schlug Korbel 3:1 und dann Xi mit 3:0 und erreichte das Endspiel gegen Freitas.

Nicht alle Wünsche erfüllt

In der halbstündigen Pause vor dem Finale gaben die sechs Weltklassespieler Autogramme. Waldner und Co. schrieben geduldig und freundlich auf Karten, Schlägern, Trikots und Postern. Die Schlange in der Nordstadthalle war so lang, dass nicht alle Wünsche von den Top-Tischtennisspielern erfüllt werden konnten.

Das Endspiel war eine erstaunlich klare Sache für Timo Boll. Im Linkshänderduell siegte er mit 11:4, 12:10, 11:5. Er hat seine Nackenverletzung überwunden und zeigte, was er auch mit 35 Jahren immer noch drauf hat. Niemand sollte den Düsseldorfer für die Heim-WM 2017 abschreiben. Wenn er fit ist, kann er immer noch jeden schlagen. Zum Abschluss des Finales gab es noch ein paar spektakuläre Bälle fürs Publikum, ehe der gut gelaunte Boll gar mit einem Bierglas den Ball übers Netz brachte. Als der Ball schließlich im Glas landete, war dies der passende Abschluss für einen gelungenen und kurzweiligen Abend - ein Volltreffer für Timo Boll, Jan-Ove Waldner und Co.