Peter Prokop verstärkt den Kader des SV 98

Der Kader des Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen, der vor Saisonbeginn 22 Spieler umfasste, ist inzwischen sehr geschrumpft. Christoph Au und Felix Arnold haben sich nach ihren schweren Verletzungen gänzlich vom sportlichen Betrieb abgemeldet. Matteo Dorn erlitt im Oktober einen Kreuzbandriss und fällt die gesamte Rückrunde aus. Auch Anousack Vongpraseut leidet seit einem Vierteljahr an einer schmerzhaften Knöchelverletzung und wurde mittlerweile operiert. Auch sein Einsatz in der Rückrunde ist ungewiss. Hinzu kommt die Schambeinentzündung von Fabian Feigenbutz und die immer wieder auftretenden muskulären Probleme bei Marcel Pfau, die Einsätze verhindern. Deshalb mussten die Verantwortlichen in der Winterpause personell nachbessern. Mit Peter Prokop (Bild) ging dem Verbandsligisten dabei ein dicker Fisch an die Angel.

"Wir hatten Peter schon vor der Saison auf dem Schirm, als er sich beim Ligakonkurrenten VfR Mannheim abmeldete und zunächst seiner beruflichen Weiterbildung den Vorzug gab", erklärt SV-98-Coach-Steffen Kohl und ergänzt: "Jetzt ist das alles ausgestanden, er hat bei uns unterschrieben und ist ab sofort spielberechtigt."

Für Kohl ist der defensive Mittelfeldspieler - mit reichlich Oberligaerfahrung - ein absoluter Wunschspieler und er ist froh, dass er diesen erfahrenen Mann gewinnen konnte, auf den einige Vereine in der Umgebung Jagd machten, darunter auch sehr intensiv Landesligist FV Brühl.

Schon in der Jugend im Verein

"Die Verantwortlichen beim SV 98 Schwetzingen hatten sich bereits im Vorfeld sehr bemüht, mich zu verpflichten. Der Verein ist nach wie vor eine sehr gute Adresse und die Bedingungen sind für einen Verbandsligisten hervorragend. Natürlich spielt die Verbundenheit und die Nähe hier auch eine Rolle", begründet der 27-Jährige aus Oftersheim, der in der D- und C-Jugend des Vereins bereits unter den Trainern Andreas Zahn und Dieter Höhn dem runden Leder nachjagte. Auch Vater Joachim, war als Co-Trainer und Betreuer in der SV-98-Jugend tätig.

"Mit Michael Bitz habe ich bereits in der C-Jugend beim SV 98 gespielt und auch mit Anousack Vongpraseut war ich in der badischen Auswahl und dann in Hoffenheim zusammen am Ball", erzählt Prokop. "Der SV 98 möchte die Saison nach einigen Verletzungssorgen positiv beenden. Der Kader ist dünn und die Mannschaft braucht Stabilität. Dazu möchte ich beitragen, um die Restsaison mit attraktiven Fußball in der oberen Hälfte der Tabelle zu beenden", setzt sich Prokop an seiner alten Wirkungsstätte große Ziele. lof