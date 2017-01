Rojban, der Fels in der Brandung

Dem HSV Hockenheim ist in der Handball-Badenliga ein beeindruckender 30:16-(14:8)-Erfolg gegen die TG Eggenstein gelungen, die in der Hinrunde noch gegen Hockenheim triumphiert hatte.

Auch ohne die beiden verhinderten Stammkräfte Mirko Hess und Eli Balci, aber mit Sergiu Dumitru und Jan Axel Jost bestimmte der HSV von der ersten Minute an das Geschehen. Da stand als "Fels in der Brandung" David Rojban zwischen den Pfosten, der nicht nur sechs Siebenmeter abwehrte, sondern zusätzlich noch 16 platzierte Würfe des Gegners. Hinzu kam sein Tor zum 24:14- (57.). Auch glänzte Alexander Diehm mit seiner Abwehrleistung und sechs Treffern ohne Fehlversuch und Rückraumspieler Simon Gans präsentierte sich ebenfalls in glänzender Verfassung.

"Ich habe heute rein gar nichts zu kritisieren. Wir haben Vieles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Jeder Spieler hat überzeugt und wir alle haben bewiesen, dass wir so schnell wie möglich aus den bedrohten Tabellenregionen herauswollen. Vor allem ist es uns gelungen, die Kreise von Eggensteins Spielmacher Gerrit Kirsch einzuengen, der uns im Hinspiel so große Probleme bereitet hat", zeigte sich Trainer Daniel Müller bestens gelaunt.

Jost baut Polster mit aus

Das Spiel begann nach Plan (5:1/9.). Danach kamen die Gäste auf 7:6 (18.) heran. Doch er ließ sich nicht beirren. Bis zum Wechsel wurde ein sicheres Polster herausgearbeitet, an dem sich auch Jan-Axel Jost beteiligte, der in der Vorrunde wegen eines USA-Aufenthalts fehlte. Selbst mit einer neuen Abwehrformation kam Eggenstein dem HSV in der zweiten Halbzeit nicht näher. Beim 20:11 (42.) war die Partie früh entschieden und es breitete sich beste Stimmung aus. Jetzt lief es noch besser bei den Hockenheimern, für die die restlichen Minuten einer besseren Trainingseinheit glichen. Nur schade, dass wegen des gleichzeitigen WM-Viertelfinalspiels Deutschland gegen Katar nicht die erhoffte Zuschauerzahl in der Jahnhalle weilte.

HSV: Rojban (1), Lang; Freiseis (2/1), Anschütz, Dumitru, F. Gubernatis (4), Schwögler (2), Gans (6), Diehm (6), Rausch (1), Jost (3), Meyer (2), Schinke (3). teu