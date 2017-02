Romantiktage für die Kellers

"Das hast du toll gemacht", eilt Jens Keller auf Amelie Paloma Gonzalez Podbicanin zu und schüttelt der Zwölfjährigen strahlend die Hand. Amelie (siehe auch Artikel rechts) ist am "Abend der Besten" nicht nur als Talent des Jahres ausgezeichnet worden, sondern tritt als Glücksfee auf. Sie lost den zehn geladenen Lesern und Wahl-Teilnehmern unserer Zeitung die tollen Preise zu.

Die letzten beiden eingerollten und verschlossenen Lose liegen im Sektkühler - auf einem steht der Name Sonja Moerstedt, auf dem anderen der von Jens Keller. "Und die Ballonfahrt geht an . . . Sonja Moerstedt", liest Moderator Andreas Lin den Namen der Oftersheimerin vor. Damit stand fest: Familie Keller genießt Romantiktage für zwei mit Vier-Gang-Menüs am Abend und Gutscheinen für Wellness-Anwendungen im schönen Gut Edermann in Teisendorf (Oberbayern). "Jetzt müssen wir noch noch einen Termin finden", sagt der Schwetzinger Lehrer, der natürlich Ehefrau Britta mitnimmt. Und die drei Kinder müssen für die Zeit untergebracht werden. Sohn Matti (12) ist am "Abend der Besten" auch dabei und genießt es, die HG-Handballer zu treffen. kaba