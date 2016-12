SGO kann sich nur selbst schlagen

Der Oftersheimer Angreifer Sebastian Ries traf in der Hinrunde 22 Mal und führt die Torjägerliste an.

Die SG Oftersheim hat sich nach ihrem Abstieg aus der A-Klasse im Neuland B-Liga wunderbar zurechtgefunden und strebt nun die direkte Rückkehr an. In Teil eins unseres Rückblicks betrachten wir die vier bestplatzierten Fußballvereine unseres Verbreitungsgebietes.

SG Oftersheim (1. Platz/43 Punkte)

Nur eine Niederlage kassierte die SGO in der gesamten Vorrunde - diese zudem auf höchst kuriose Weise bei Wüstenhitze und in Unterzahl bei der DJK Feudenheim. Ansonsten dominieren die Hardtwälder die Liga und ihre Gegner, lediglich die TSG Rheinau ist noch auf Tuchfühlung. "Wir sind natürlich hochzufrieden mit der Vorrunde", bestätigt auch Spielausschuss Heiko Reinke. Der Aufstieg ist der Elf von Trainer Andreas Bronner kaum noch zu nehmen. "Die Mannschaft spielt sich allmählich für die nächste Saison ein", will man sich in Oftersheim definitiv nicht mit einem weiteren Jahr B-Klasse beschäftigen. Auch in der Torjägerliste ist Oftersheim mit Sebastian Ries (22 Tore) und Mario Benincasa (20) gleich zwei Mal ganz vorne vertreten. Für die Rückrunde wurden mit Christian Kreckel und Jens Dohme zwei erfahrene Spieler von der TSG Eintracht Plankstadt losgeeist, ein weiterer Akteur ist noch in der Pipeline. Verlassen wird den Club nur Daniel Sen (TSG Eintracht Plankstadt II), der aber vornehmlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam.

KSC Schwetzingen (3. Platz)

Dass der Aufsteiger nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollte, war bereits vor der Saison ganz im Sinne der Verantwortlichen. Dass das Team aber ganz vorne mitmischen würde, überraschte die Sportliche Leitung. Niederlagen gab es lediglich gegen alle vier Konkurrenten aus den Top 5, was verdeutlicht, dass doch noch etwas fehlt bei den Schwetzingern. "Gegen diese Mannschaften fehlte uns die Erfahrung und die Cleverness", sagt Spielausschuss Erkan Akbay. "Wir haben schon alles analysiert und wissen, wie wir die Rückrunde besser bestreiten."

Zudem hat der KSC auswärts die meisten Punkte geholt, legt aber eine Heimschwäche an den Tag. Ganz offensiv geht der Klub mit seinem nun korrigierten Saisonziel um: "Wir stehen auf Rang drei und wollen uns um einen Platz verbessern", sagte Akbay. Für dieses Bestreben konnten vier Neuzugänge verpflichtet werden: Ahmet Eceyurt (SpVgg Ilvesheim), Baran Kahriman (VfB Walldorf), Tolga Tuna (TB Jahn Zeiskam) und Saineh Saneh (SV 98 Schwetzingen II). Verlassen haben den KSC Mustafa Dogan (TSG Rheinau), Serkan Bacayis und Valon Kajtazaj (beide Ziel unbekannt).

Spvgg 06 Ketsch III (6. Platz)

Das Team von Trainer Steffen Schäfer ist wohl die Achterbahn-Mannschaft der Liga. Siegte man in der einen Woche mit 7:1 (gegen den FV 08 Hockenheim II), gab es in den beiden darauffolgenden Wochen ein 2:9 (gegen den ESC Blau-Weiß Mannheim) und ein 1:15 (gegen den KSC Schwetzingen). Nach vorne und hinten ist die Saison für die Ketscher wohl gelaufen, so dass für die Rückrunde Schaulaufen angesagt ist. "In der Rückrunde können alle A-Jugend-Spieler noch mehr Spielpraxis sammeln", kündigt Trainer Steffen Schäfer bereits an.

Außerdem kommen zwei neue Spieler hinzu, verlassen wird die 06er keiner. "Es gilt jetzt, den letztjährigen Tabellenplatz zu behaupten", erklärt Schäfer. Damals wurde die Sportvereinigung 06 Ketsch III Vierter.

SC 08 Reilingen II (7. Platz)

Der breite Kader der Reilinger wurde zeitweise sehr beansprucht, was sich auch in den Resultaten widerspiegelte. Ein Endspurt mit vier Siegen am Stück führte jedoch ins sichere Mittelfeld. Das Thema Abstieg dürfte damit zu den Akten gelegt werden, auch für oben reicht es nicht mehr. Mit Muhammed Camara (13 Tore) haben die Reilinger einen Torjäger in der Top 10.