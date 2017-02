„Sind nur mit Aue beschäftigt“

Lucas Höler jubelt nach seinem Tor in Düsseldorf. Im Heimspiel gegen Aue will der Offensivspieler seinen guten Lauf fortsetzen und seinem Team zu einem weiteren Sieg verhelfen.

Wenn Kenan Kocak sagt, dass er und seine Mannschaft derzeit "keine Sekunde an das Pokalspiel am Mittwoch denken, sondern ausschließlich an die Zweitliga-Heimpartie des SV Sandhausen morgen gegen Erzgebirge Aue", dann ist das angesichts des kommenden Gegners FC Schalke 04 nur schwer zu glauben. Aber das ist eben das Credo des Trainers: Volle Konzentration auf die nächste Pflichtaufgabe, für Träumereien ist am Hardtwald kein Platz. Denn der Fußball-Lehrer weiß: "Wenn wir uns nicht fokussieren, kann es kein gutes Ende nehmen."

So wie im Hinspiel im Erzgebirge, als die Sandhäuser mit 0:2 unterlegen waren. Es sei zwar generell keine schlechte Leistung gewesen, "aber wir haben die entscheidenden kapitalen Fehler gemacht", erinnerte sich Kenan Kocak an die Treffer des Ex-Sandhäusers Nicky Adler und von Torjäger Pascal Köpke. Das seien nur zwei Bausteine einer spielstarken Truppe: "Aue hat Qualität. Die werden uns alles abverlangen."

Dass Aue derzeit auf dem Relegationsplatz und damit acht Ränge und elf Punkte hinter dem SV Sandhausen liegt, hat für Kenan Kocak keinerlei Bedeutung: "Die Tabellenkonstellation interessiert mich nullkommanull." Für ihn zählt am Samstag ab 13 Uhr nur eines: "Die Mannschaft wird topfit auf den Punkt da sein", ist er überzeugt.

Mitwirkung von Kulovits fraglich

Ob Stefan Kulovits gegen die Sachsen mitwirken kann, ist noch fraglich. Der Kapitän hat sich einen Hexenschluss zugezogen und wartet auf Besserung. Wer ihn vertreten wird, haben Kenan Kocak und seine Assistenten noch nicht entschieden - mit Karl, Thiede, Zenga, Lukasik, Stiefler oder Pledl nennt er gleich ein halbes Dutzend Alternativen aus dem derzeit gut bestückten Kader, in dem nur der gesperrte Tim Kister, der Langzeitverletzte Max Jansen und Korbinian Vollmann (hat sich in Düsseldorf einen Hexenschuss zugezogen) fehlen werden.

Deshalb kann Trainer Kocak aus dem Vollen schöpfen und hat praktisch für fast alle Positionen mehr als eine Option - so wie auf der linken Abwehrseite, wo zuletzt Damian Roßbach den Vorzug vor Leart Paqarada bekommen hatte. "Die beiden liefern sich ein packendes Duell", weiß der Übungsleiter. In Düsseldorf habe sich das Trainergespann für den etwas aggressiveren Roßbach entschieden, der seine Aufgabe auch gut löste.

Voraussichtliche Aufstellung: Knaller - Klingmann, Knipping, Gordon, Roßbach - Linsmayer, Karl (Kulovits) - Pledl, Kosecki - Wooten, Höler.