SON und SGO auf gutem Weg

Vier Vereine aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung spielen in dieser Saison in der Kreisklasse C, mit dem SC Olympia Neulußheim II und der SG Oftersheim II haben zwei Teams auch noch gute Aufstiegschancen. In unserem Rückblick ziehen wir ein Zwischenfazit über die erste Saisonhälfte.

SC Olympia Neulußheim (2. Platz): Die Vorgabe lautete vor Saisonbeginn ganz klar Aufstieg. Mit Ausnahme der Partien gegen den Spitzenreiter 1. FC Turanspor Mannheim II (3:5) und den SC Pfingstberg II (1:3) klappte das auch ganz gut. "Trotz allem müssen wir mehr an unserer Aggressivität arbeiten, und auch von der ersten Minute an mehr arbeiten. Das hat uns bei den beiden Niederlagen gefehlt", resümiert Trainer Sascha Dörrmann, hat aber auch ein großes Lob parat. "Der Einbau von 13 neuen Spielern lief um einiges besser und reibungsloser als angenommen."

Mit Marcel Pelzl (17 Tore) haben die Neulußheimer zudem den besten Torschützen in ihren Reihen. Ein neues Gesicht wird den SON für die Rückrunde verstärken: Vom Bergsträßer Kreisoberligisten FV Hofheim/Wied kommt Sebastian Gromus. "Wir würden gerne noch den einen oder anderen Transfer tätigen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nichts spruchreif", hat Dörrmann die Planungen noch nicht abgeschlossen.

SG Oftersheim II (3.): Der Zwangsabsteiger der Vorsaison benötigte etwas Anlaufzeit in der neuen Liga, ist zuletzt aber in sechs Spielen siegreich bei nur vier Gegentreffern. "Wir haben drei Punkte zu wenig. Beim ersten Spiel gegen Turanspor II haben wir 2:0 geführt, einen Handelfmeter nicht erhalten, zahlreiche Chancen versiebt und noch 2:4 verloren", hadert Trainer Holger Troffer. Die mangelnde Trefferquote zog sich jedoch durch die gesamte Vorrunde und bis auf die Begegnung gegen Neulußheim (0:3), "wo wir nicht existiert haben, kann ich der Mannschaft nichts vorwerfen", meinte Troffer.

Ob es im Winter Änderungen im Kader geben wird, bleibt offen. Die Spieler aus Gambia sind zwischenzeitlich nach Hockenheim umgezogen und es istungewiss, wie es mit ihnen weitergeht. "Die nächsten Spiele werden wegweisend sein", blickt Troffer voraus. "Wir werden oben dran bleiben und versuchen, bis zum Schluss um den Aufstieg mitzuspielen."

SV Altlußheim II (6.): Wechselhaft wie das herbstliche Wetter war der bisherige Verlauf des SV Altlußheim II. Zwei Siege am Stück waren die längste Serie in einer Achterbahnfahrt. Tabellarisch wird sich das Team bis zum Saisonende zwischen den Plätzen fünf und acht bewegen. Bester Torschütze ist Yasin Civak mit sechs Treffern.

SC 08 Reilingen III (10.): Eine schwere Saison war der Reilinger "Dritten" bereits vor Saisonstart prophezeit worden. Einen sportlichen Sieg (3:0 gegen den FC Viktoria Neckarhausen II) fuhr der Reilinger Jungbrunnen bislang ein, hinzu kommen noch drei Punkte aus der Spielabsage des ESC BW Mannheim II. Mit vier Treffern ist Buba Jadama bester Schütze des SC 08.