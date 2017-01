Spitzenreiter HBW II kommt mit Baumeister

So kennt man Jonas Baumeister aus seinen Glanzzeiten bei der HG. Beim Spiel am Samstag hütet er für den Gegner den Kasten. © Lenhardt

In den Spekulationen der Heilbronner Presselandschaft wird der HG Oftersheim/Schwetzingen noch Einiges für den weiteren Rundenverlauf zugetraut. So, dass sie sich unter den ersten Sechs der 3. Liga-Südstaffel wird halten können - und damit übrigens für den DHB-Pokal qualifiziert wäre. Vor Ort in der Kurpfalz wird das naturgemäß anders gesehen. Hier wird tief gestapelt und das nicht nur, weil die Nordbadener als Aufsteiger sich ganz bescheiden nur den Klassenerhalt sichern wollen.

Dieser scheint aber - auch jetzt vor dem anstehenden Duell mit dem Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten II - definitiv noch nicht in trockenen Tüchern. Zu schwer wiegt der Ballast hochkarätiger Ausfälle besonders im Rückraum. Hinzu kommt, dass die derzeit spärlichen Kräfte auch noch auf drei Mannschaften (mit HG II und A-Jugend) verteilt werden müssen, die ursprünglich alle nahezu zeitgleich an diesem Wochenende hätten spielen sollen.

Doch nicht nur Oftersheim/Schwetzingen muss sich mit Verletzten und dem Problem von deren Kompensation beschäftigen. Ähnlich geht es - kein Einzelfall in der 3. Liga - auch der TGS Pforzheim, die daraufhin bat, ihr A-Jugendspiel mit der HG um einen Tag zu verschieben, was auch hier für etwas Entspannung sorgte.

Die Schwaben, bei denen sich der Ex-HGler Jonas Baumeister (25) im Tor schon mehr als einmal Bestnoten verdiente, plagen sich derweil mit nicht ganz so großen Problemen herum: Sie thronen an der Tabellenspitze, was weder von ihnen erwartet, geschweige denn gefordert worden war. Denn ihr Ziel hieß: den Abstieg vermeiden. Das ist schon mal geglückt. Ein Aufstieg allerdings kommt nicht in Frage.

Ausfälle keine Entschuldigung

Für Balingens Trainer André Doster erscheint sich die aktuelle Situation irgendwie irrational, befremdlich: "Es ist schon komisch, wenn man gefühlt in jedem Spiel der Favorit ist." Aber er genießt es auch: "Wir stehen nun mal gerade ganz oben, dem müssen uns stellen." Und somit ist sein Team auch der erklärte Favorit für diesen Abend in Schwetzingen.

"Das sehe ich genauso", ist da HG-Coach Martin Schnetz ganz auf der offensichtlichen Linie. Doch der letzte Auftritt vor dem Schwäbischen Alb hängt ihm noch ein wenig nach und er ließ das auch im Training aufarbeiten. "Unsere Ausfälle sind keine Entschuldigung für den schwachen Auftritt unserer Abwehr in Pfullingen." Das sollte aber jetzt zu den Akten gelegt werden und er fordert vehement: "Wir spielen gegen den Tabellenführer vor eigenem Publikum. Da muss von der Mannschaft eine Reaktion kommen. Wir", spricht er auch für seine Trainerkollegen, "erwarten, dass jeder einzelne am Samstag an seine Grenzen geht - und das fängt schon bei der Körpersprache an. Wenn es dann am Ende nicht reicht, wird unser Publikum uns das verzeihen." mj