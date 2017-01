Stetiger Bedarf an Ganztagesangeboten liegt im Fokus der Gemeinde

Plankstadt. Um einen besseren Bildungsdialog zu ermöglichen, kamen die Elternbeiratsvorsitzenden aller Kinderbetreuungseinrichtungen zu einem Treffen im Sitzungssaal des Rathauses zusammen. Dies verkündete die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Bei seiner Begrüßung betonte Bürgermeister Nils Drescher, wie wichtig ihm dieses Treffen sei. So könne man nicht nur aktuelle Themen in der Kinderbetreuung gemeinsam lösungsorientiert diskutieren, sondern sich auch gegenseitig besser kennenlernen und vernetzen.

Martina Mehrer, die für die Kinderbetreuung zuständige Sachbearbeiterin im Rathaus, stellte zu Beginn der Sitzung die aktuellen Bedarfsplanungen in der Kinderbetreuung vor. Ziel der Gemeinde sei ein ganzheitliches Betreuungskonzept für alle Altersgruppen bis 18 Jahre. Dieses soll qualitativ hochwertige Betreuungsplätze in einer ausreichenden Anzahl in Plankstadt vorhalten. Dabei sei insbesondere der steigende Bedarf an mehr Ganztagesangeboten im Fokus der Gemeinde. Mehrer stellte gemeinsam mit Hauptamtsleiter Michael Thate die aktuellen Projekte zur Verbesserung des Betreuungsangebots in der Bildungslandschaft der Gemeinde vor.

30 neue Betreuungsplätze

Dies sei für die Altersgruppe der bis Dreijährigen die Neueinrichtung einer Tagespflegeeinrichtung durch den Trägerverein "InFamilia". Dessen Räumlichkeiten in der Schwetzinger Straße 37 seien sehr gut geeignet, so die Gemeinde. Die neue Einrichtung soll neun Kinder von 8 bis 16 Uhr aufnehmen können und noch im ersten Halbjahr den Betrieb aufnehmen. Im Kindergartenbereich soll durch die katholische Kirchengemeinde - mit Kostenbeteiligung der Gemeinde - der Sankt-Martin-Kindergarten um eine Mensa und zusätzliche Räume erweitert werden. So entstünden ab September insgesamt 30 neue Ganztagesplätze. Für den Postillionkindergarten hat der Gemeinderat der Verwaltung den Auftrag erteilt, eine für ein Jahr befristete Möglichkeit insbesondere für die Unterbringung von Geschwisterkindern zu prüfen.

Auch an den Grundschulen soll das Betreuungsangebot bedarfsorientiert ausgebaut werden. Die Humboldtschule erhalte ebenfalls eine Mensa und zusätzliche Räume. Neben der Halbtagesschule soll auch ein Ganztagesangebot folgen. Die Friedrichschule wolle ebenfalls ein Betreuungsangebot im Rahmen der vorhandenen Räumlichkeiten und ein Mittagessen in den zur Anmietung vorgesehenen Räumen der evangelischen Kirche anbieten.

Sorge um den Abenteuerhort

Hier wurden im Vorfeld der Sitzung bereits zahlreiche Fragen gestellt, die in der Sitzung beantwortet wurden. "Es ist für die Mittagsverpflegung eine gute Zwischenlösung gefunden worden, allerdings besteht an der Schule zwingend zusätzlicher Raumbedarf", so Rektor Uwe Emmerich und die Leiterin der Kernzeit und Nachmittagsbetreuung Ilona Weiß. Sorge um den Fortbestand der Einrichtung machten sich die Vertreter des Abenteuerhorts. "Dies ist abhängig von den Belegungszahlen, die sich nach der Etablierungsphase denen der anderen Einrichtungen in Plankstadt annähern sollen", so Bürgermeister Drescher. Allerdings treffe die Entscheidung der Gemeinderat. Für das kommende Schuljahr sei keine Änderung geplant.

Die Tagesordnung beendete ein Vortrag von Nanette Summ, die die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Elternbefragung an der Friedrichschule zum Thema "Sicherer Schulweg" vorstellte. Hier gibt es einige Anregungen an Schule und Verwaltung, die man in einer kleineren Runde besprechen wird. "Kinderbetreuung ist ein sehr komplexes Thema, dies wurde heute deutlich", so das Fazit einer Elternbeiratsvorsitzenden. Deswegen sind die Information und der gegenseitige Austausch bei diesem Thema so wichtig. Das nächste Treffen der Gruppe ist im November geplant. zg