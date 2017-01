SVS mit Rückenwind ins Trainingslager

Heimlich, still und leise machte sich Kenan Kocak aus dem Staub. Während seine Mannschaft den sechsten Sieg beim Sparkassen-Cup feierte, verließ der Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen beinahe fluchtartig die Ketscher Neurotthalle. Dabei war er der einzige Teilnehmer, der sich Titelverteidiger nennen darf. Bei der vergangenen Ausgabe hatte Kocak noch als Übungsleiter des SV Waldhof Mannheim den Pokal in den Händen gehalten, diesmal triumphierte er als Coach des SVS. "Wenn wir bei einem Turnier antreten, dann wollen wir auch gewinnen. Dass es dann geklappt hat, freut mich natürlich umso mehr. Das Turnier liegt mir, aber ein Abo auf den Pokal habe ich natürlich nicht", sagte der 36-Jährige, der erst am Donnerstag Geburtstag hatte, schmunzelnd.

Der SV Sandhausen überzeugte auf ganzer Linie und wich keinen Zentimeter von seiner Vorgabe ab. "Ich bin glücklich darüber, dass wir durchgehend so dominant aufgetreten sind", freute sich Kocak. Er baute auf zahlreiche Stammspieler. Leistungsträger Andrew Wooten fehlte allerdings aufgrund einer Oberschenkelblessur. Der Pole Jakub Kosecki war zwar für die Hallenturniere vorgesehen, stand aber wegen einer Verletzung am Zeh nicht zur Verfügung. Im Endspiel eröffnete Thomas Pledl den Torreigen gegen Wormatia Worms. Er tunnelte den ansonsten überragenden Keeper Niklas Reichel, der nach dem Turnier von Pressevertretern und Betreuern zum besten Keeper des Turniers gewählt wurde. Im einseitigen Finale war Reichel allerdings oftmals auf sich alleine gestellt. Lucas Höler, bester Spieler und bester Torschütze - er war zehn Mal erfolgreich - und Korbinian Vollmann erhöhten auf 3:0. Wäre Reichel nicht mehrfach noch zur Stelle gewesen, hätte Sandhausen noch höher gewonnen. "Wir nehmen den Pokal gerne mit. Wir haben ein super Turnier gespielt", sagte SVS-Akteur Lucas Höler, der sich als bekennender Hallenfan outete: "Ich spiele diese Turniere gerne und habe mich gleich freiwillig gemeldet."

Enttäuschend war dagegen der Auftritt der Waldhöfer, die zwar auf zahlreiche A-Jugendlichen bauten, sich aber dennoch mehr erhofft hatten. "Ich bin schon ein wenig enttäuscht", erklärte SVW-Trainer Gerd Dais und führte weiter aus: "Wir haben mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt, die hier Erfahrungen sammeln konnte. Für sie sind solche Turniere wertvoll, auch wenn sie nicht ganz so erfolgreich verlaufen." Die Leistungsträger waren für das Turnier freigestellt. Ohne sie schied der Waldhof nach einem 4:4 gegen TuS Mechtersheim, einem 4:2-Erfolg gegen den FV Brühl und einer 1:2-Niederlage gegen die große Überraschung des Turniers, den FC Türkspor Mannheim, nach der Gruppenphase aus.

Die Freude bei den Türkspor-Akteuren, die sich über das Martin-Schuhmacher-Turnier in Eppelheim qualifiziert hatten, war dagegen riesig. Hamza Ibrahim, sechsfacher Torschütze, sagte: "Wir sind sehr gut zurechtgekommen. Ich liebe es in der Halle zu spielen und unser nächstes großes Ziel sind die Morgen Masters." Der Spitzenreiter er Kreisliga sammelt also auch in der Winterpause eifrig Selbstvertrauen für das Ziel, den Aufstieg zu realisieren: "Wir haben neun Punkte Vorsprung, wenn wir unsere Leistung bestätigen, kann uns normalerweise nichts mehr aufhalten", erklärte Ibrahim.

Nur Spvgg 06 überzeugt

Für die Vereine aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung lief es lediglich für die gastgebende Spvgg 06 Ketsch nach Plan. Während der SV 98 Schwetzingen, die SG ASV/DJK Eppelheim und der FV Brühl nach der Gruppenphase ausschieden, marschierten die Ketscher schon am Freitag in ihrer Gruppe vorneweg (wir berichteten). Im Viertelfinale schieden die 06er dann aber gegen Türkspor aus (2:5). "Es war trotzdem ein tolles Turnier", sagte Coach Frank Eissler.

Otmar Schork, Geschäftsführer des SVS und Organisator des Turniers, war mit dem Ablauf zufrieden: "Es lief alles nach Plan. Auch wenn wir mit mehr Waldhof-Fans gerechnet haben, war die Stimmung trotzdem gut." Den Fan-Preis schnappte sich diesmal der SVS, der somit mit Rückenwind am morgigen Dienstag in das Trainingslager nach La Manga in Spanien begibt.