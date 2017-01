Traum vom Sparkassen-Cup

Ümit Ünlü (am Ball) und seine Eppelheimer Mannschaftskollegen triumphierten im Derby gegen die TSG Eintracht Plankstadt II.

Der Startschuss für die Hallenfußballsaison im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung ist gefallen: Gestern Abend eröffneten der FCV Bammental und VfL Kurpfalz Neckarau das 22. Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturnier im Eppelheimer Capri-Sonne-Sportcenter. Die Auftaktbegegnung war eine eindeutige Angelegenheit für die Mannheimer (6:1). Ein ähnliches Szenario zeichnete sich auch zwischen DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal und DJK SV Phönix Schifferstadt ab. Hier ließen die Schifferstädter ihren Rivalen keine Chance und gewannen mit 6:2.

Der Gastgeber, die SG ASV/DJK Eppelheim, startete mit dem Derby gegen die TSG Eintracht Plankstadt II in das Turnier. Der Zweite der Landesliga hatte gegen das Kellerkind aus der A-Klasse keine Probleme und spielte seine Stärken aus. Sebastian Huber, Domenik Kohl und Tarek Gelgec, der doppelt erfolgreich war, sorgten für den souveränen Start nach Maß.

Bei Plankstadt II stand mit Marcel Uhrig ein Rückkehrer zwischen den Pfosten. Nach nur einem halben Jahr kehrte der Schlussmann zur TSG Eintracht zurück, im Duell gegen Eppelheim war er bei den Gegentreffern chancenlos.

Auch in der Folge der ersten Runde - insgesamt treten 16 Mannschaften an - gaben sich die Favoriten keine Blöße. Bitter verlief der Auftakt für die Reserve der Eppelheimer: Drei Sekunden vor der Schlusssirene musste sie den Gegentreffer zum 2:3 hinnehmen.

Die weiteren Gruppenspiele fanden nach Redaktionsschluss statt. Heute geht das Turnier in die entscheidende Phase: Der Sieger - sollte es nicht der FCV Bammental sein - darf am Sparkassen-Cup in Ketsch teilnehmen. Bammental hat sein Ticket durch den Erfolg beim ersten Qualifikationsturnier sicher.