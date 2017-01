Trio marschiert vorneweg

Drei Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung bevölkern die ersten drei Plätze in der Fußball-Kreisklasse A. Wir blicken im ersten Teil unserer Rückschau auf die vier Spitzenteams. Der SC 08 Reilingen führt mit acht Punkten Vorsprung auf Hockenheim und Rohrhof das Klassement an, wiederum nur drei Zähler dahinter liegt der SV 98 Schwetzingen II.

SC 08 Reilingen (1. Platz)

Vor der Saison wurde der SC 08 Reilingen als heißer Aufstiegskandidat gehandelt - und er füllte diese Rolle mit Leben. Lediglich eine Niederlage steht zu Buche, zudem kassierte man die wenigsten Gegentore der Liga. Lediglich die Habenseite der Trefferquote könnte höher sein. Dafür haben die Reilinger mit Paul Stro vom Verbandsligisten FV Fortuna Heddesheim Abhilfe geschaffen. "Durch ihn haben wir noch mehr Qualität nach vorne", sagt Co-Trainer Patrick Rittmaier. "Er wird seine Tore machen." Insbesondere auf dem heimischen Rasen ist der SCR eine Macht, gab in den bisherigen sieben Partien keinen Punkt ab. Sollte es nicht noch einen unerklärlichen Einbruch geben, dürften den SC Reilingen die acht Punkte Vorsprung auf den Tabellen-Zweiten ins Ziel tragen.

FV 08 Hockenheim (2. Platz)

Die Rennstädter sind nach dem Abstieg aus der Kreisliga weich gelandet und haben sich gleich wieder oben im Geschehen eingereiht. Das Manko der letzten Saison, die vielen Verletzungen und die schwache Defensivleistung, konnte weitgehend beseitigt werden.

"Bis auf ein paar Ausnahmen war ich insgesamt zufrieden", sagt Trainer Manuel Muth. "Leider haben wir vier, fünf Punkte unnötig hergeschenkt." Für die Rückrunde haben die 08er noch einmal nachgelegt und Kevin Huber, Pascal Roth (beide SG Oftersheim) sowie Robert Lagano (SC 08 Reilingen) verpflichtet. "Die drei Spieler sollen nochmal den Konkurrenzkampf steigern", hofft Muth auf neue Impulse. Verlassen hat den FV 08 Hockenheim niemand.

SV Rohrhof (3. Platz)

Nach dem Trainerwechsel, als Spieler Daniel Katsch Coach Wolfgang Stamm beerbte, stellte das Team das Spielsystem um, benötigte noch eine Einspielphase und startete dann durch. Lediglich das 1:5 beim SV 98 Schwetzingen II bedeutete einen Fleck auf der weißen Weste. "Im Großen und Ganzen fällt unsere Bilanz positiv aus", sagt Katsch. "In den Spitzenspielen gegen unsere direkten Konkurrenten haben wir uns sehr gut verkauft. Zum Ende ging uns etwas die Puste aus, was mit den vielen verletzten und rotgesperrten Spielern zusammenhing." Auf Neuzugang und Rückkehrer Daniele Parisi (Spvgg Ketsch) und Sandro Machado (SpVgg Wallstadt) ruhen große Hoffnungen bei den Rot-Weißen. "Durch die beiden erhoffe ich mir noch mehr Torgefahr in unserem Offensivbereich", ist Katsch positiv gestimmt. Frank Cholewa verlässt hingegen den SV Rohrhof.

SV 98 Schwetzingen II (5. Platz)

Endlich geht es einmal nicht ab dem ersten Spieltag gegen den Abstieg, dürfte der einhellige Tenor bei der Verbandsliga-Reserve sein. Trainer Walter Schmeißer und sein Team starteten gut und überraschten zeitweise mit den hohen Siegen gegen den VfL Kurpfalz Neckarau II (7:3) und den SV Rohrhof (5:1). Entscheidend ist, wie der SV 98 II gegen die von der Papierform her lösbaren Aufgaben Viktoria Neckarhausen und MFC 08 Lindenhof II aus der Winterpause startet. Im Optimalfall, hätten die Spargelstädter danach nämlich einen echten Knüller gegen den FV 08 Hockenheim. wy