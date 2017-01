Türkspor darf zum Sparkassen-Cup

Der FC Türkspor Mannheim hat das letzte Ticket für den Sparkassen-Cup in Ketsch gelöst.

Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga Mannheim gewann das Finale des Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturniers gegen den 1. FC Wiesloch deutlich mit 7:2 und darf sich nun über die Teilnahme am Sparkassen-Cup in der Neurotthalle am Freitag, 6., und Samstag, 7. Januar, freuen.

Türkspor trifft dort in der Gruppe B auf den SV Waldhof Mannheim, den FV Brühl und den TuS Mechtersheim. Der Ausrichter, der SV Sandhausen, eröffnet am Freitag um 17 Uhr das Turnier gegen den SV 98 Schwetzingen. In Eppelheim waren die Partien am zweiten Turniertag häufig von deutlichen Spielausgängen geprägt.

Die Finalisten unterstrichen bereits im Viertelfinale ihren Willen: Wiesloch schlug den ASC Neuenheim mit 6:1, Türkspor gewann gegen Srbija Mannheim sogar mit 7:1. Die gastgebende SG ASV/DJK Eppelheim tat sich gegen Phönix Schifferstadt schwer und gewann nur knapp mit 2:1. Im Halbfinale war für die Mannschaft von Eppelheim-Trainer Daniel Mingrone, der auf einige Stammkräfte zurückgreifen konnte, Endstation. Sie unterlag dem späteren Sieger mit 10:11 nach Neunmeterschießen.

Dieses Szenario wiederholte sich auch im Spiel um Platz drei. Hier hatte der TSV Pfaffengrund die besseren Nerven und gewann mit 6:5 nach Neunmeterschießen. Dennoch ist Eppelheim beim Sparkassen-Cup gesetzt und trifft dort in der Vorrunde auf Astoria Walldorf, den VfR Mannheim und die Spvgg 06 Ketsch.

Torschützenkönig des Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturniers wurde David Von Geiso, der für den TSV Pfaffengrund insgesamt neun Mal erfolgreich war. mjw