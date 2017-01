Überraschung bleibt aus

War trotz Schulterproblemen im Einsatz: Saskia Fackel (rechts). © Lenhardt

Katrin Schneider, Spielertrainerin der Ketscher Kurpfalz-Bären, hatte im Vorfeld des DHB-Pokalviertelfinalspiels beim Handball-Bundesligaprimus SG BBM Bietigheim gepokert. Doch die Überraschung, das Sina Michels (Nierenbeckenentzündung) und Saskia Fackel (Schulterprobleme) überraschend doch im Kader standen, hat sich nicht ausgezahlt, denn die TSG Ketsch, bei der auch Andrea Mertens zum ersten Mal auf dem Spielberichtsbogen stand, unterlag gestern Abend dem Favoriten deutlich mit 22:47 (11:23).

Bietigheim zieht damit gemeinsam mit dem Buxtehuder SV und der TuS Metzingen in das Final-Four-Turnier ein. Der letzte Teilnehmer wird zwischen dem Thüringer HC und Frisch Auf Göppingen ermittelt.

Für die Bären geht es nun darum, die richtigen Lehren aus dem Spiel zu ziehen und sich auf das erklärte Ziel, den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen, zu konzentrieren.

In der Sporthalle am Viadukt legten die Bären gut los und boten bis zum 10:9 (15.) eine gute Leistung, doch danach dominierten die Gastgeberinnen. Sie spielten einen 16:9-Vorsprung heraus, den sie kontinuierlich ausbauten. Dabei überragten die deutsche Nationalspielerin Kim Naidzinavicius (zehn Treffer) und Angela Malestein (zwölf Tore). Für Schneider, die zwei Jahre in Bietigheim aktiv war, war es kein herzliches Wiedersehen.

Bären: Heinzmann, Melching; Michels (1), Brand (3), Sommerrock, Marmodee (3), Fackel (3), Schneider (7/5), Ebel (1), Rolland, Michl, Moser (4), Engelhardt, Mertens.