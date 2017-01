Verletzungen machen TSG Eintracht Leben schwer

In der Handball-Badenliga spielt die HSG St. Leon/Reilingen (am Ball Marek Bujdos) bei der TSG Eintracht Plankstadt (rechts Axel Schöffel)

Im Mittelpunkt des Handballgeschehens auf Verbandsebene steht an diesem Wochenende die Badenliga-Partie zwischen der TSG Eintracht Plankstadt und der HSG St. Leon/Reilingen.

Bei der bitteren Niederlage des Vorletzten in Knielingen verletzten sich die TSG-Keeper André Treiber und Sebastian Kaiser wohl schwerer als gedacht und werden einige Zeit ausfallen. Darüber hinaus steht hinter dem Einsatz von Rechtsaußen Björn Skade wegen Hüftbeschwerden ebenfalls noch ein Fragezeichen - mit den bisherigen Ausfällen von Tobias Pristl und Dennis Bastel herbe Verluste für Plankstadt.

Dafür hatte der Gast ausreichend Zeit, sich intensiv vorzubereiten und hat nach den Erfolgen bisher keinen Druck im Abstiegskampf.

Beste Stimmung beim HSV

Beim HSV Hockenheim herrscht wieder beste Stimmung, man möchte man bei der SG Stutensee/Weingarten in Blankenloch (Sonntag, 17.30 Uhr) den dritten Sieg in Folge einfahren. Doch Coach Daniel Müller warnt: "In der Vorrunde haben wir doch lange Zeit große Schwierigkeiten gehabt. Immerhin hat die SG gestandene Akteure in ihren Reihen."

Die TSG Wiesloch ist der nächste Gegner der HG Oftersheim/Schwetzingen II (Samstag, 19 Uhr). Im unteren Tabellenteil geht es eng zu. Nur sechs Punkte trennen den Vorletzten (Plankstadt) vom Fünften (Stutensee/Weingarten), der HSV und die HG stehen dazwischen.

So fordert HG-Coach Matthias Polifka: "Wir müssen möglichst an die Leistung und Engagement der zweiten Halbzeit gegen Stutensee/Weingarten anknüpfen: Stabil in der Abwehr zu stehen und auch die Wurfausbeute muss stimmen."

Verbandsligist TV Eppelheim sollte bei seinem sonntäglichen Gastspiel (17.15 Uhr) beim SV Langensteinbach bemüht sein, einen Verfolger (zwei Punkte) abzuschütteln und den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern. mj/zg