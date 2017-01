VKC Eppelheim spielt weiter auf Risiko

Lars Ebert und der VKC Eppelheim liegen auf Titelkurs. Zurücklehnen wollen sich die Akteure aber noch nicht. © Lenhardt

Im zweiten Heimspiel in Folge kann Bundesliga-Spitzenreiter VKC Eppelheim heute Abend (19 Uhr, Classic Arena) den Platz an der Sonne weiter festigen. Mit BF Damm Aschaffenburg kommt ein Gegner, der mit sechs Niederlagen katastrophal in die Saison gestartet ist, sich aber mittlerweile gefangen hat. Fünf der letzten sieben Spiele wurden gewonnen, darunter waren überraschende Erfolge wie in Mörfelden und zu Hause gegen Wolfsburg. Zuletzt gab es mit der Niederlage in Gerolsheim allerdings einen herben Rückschlag, so dass den Aschaffenburgern die Relegation droht. Derzeit liegt Damm auf eben diesem Platz neun, Monsheim, Neustadt und Kuhardt sind bereits ziemlich abgeschlagen und dürften kaum noch zu retten sein.

Zeichen stehen auf Meisterschaft

Mit Udo Frey, der in Gerolsheim fehlte, ist das Team deutlich stärker. Frey ist vor Andreas Schmitt und Christoph Zöller schnittbester Spieler der Aschaffenburger. Zwar spricht der Heimschnitt des VKC mit 6097 Kegeln gegenüber dem Auswärtsschnitt der Gäste mit 5843 Kegeln eine klare Sprache, doch die reinen Zahlen werden nicht entscheiden.

Der VKC Eppelheim ist angesichts der Schwächen der Konkurrenz in der angenehmen Lage, nicht in bester Formation antreten zu müssen. Die Zeichen stehen schon frühzeitig ganz klar auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft. So wird voraussichtlich Tobias Lacher erneut die zweite Mannschaft im Derby gegen Frei Holz Eppelheim verstärken.

Sportwart ist guter Dinge

"Wir wissen, dass es ein riskantes Spiel ist, die erste Mannschaft nicht in Bestbesetzung antreten zu lassen", sagte Sportwart Jürgen Cartharius und führt weiter aus, "allerdings wollen wir mit der zweiten Mannschaft um jeden Preis 2. Bundesliga halten und wir vertrauen den Ergänzungsspielern, die in dieser Phase oben aushelfen, voll und ganz", macht er sich keine Sorgen.

In der Vorwoche war es Robin Loy, der seine Sache gut machte und stärker spielte, als es ihm sonst in der Zweiten gelingt.

Cartharius ist trotz des Risikos guter Dinge, dass das Team den nächsten Heimsieg einfahren wird. Falls das Spiel wirklich auf des Messers Schneide stehen sollte und aus Sicht des VKC droht, in die falsche Richtung zu kippen, besteht immer noch die Möglichkeit, zu reagieren und auszuwechseln.