Wählen und romantische Tage genießen

Wie wär's mit genussvollen Romantiktagen in Oberbayern? Das Gut Edermann in Teisendorf stellt den Hauptpreis für unsere Leser und lädt zu einer besonderen Auszeit in das Wellness- und Spahotel der Extraklasse ein.

Pünktlich zum Jahresende werden Sie, liebe Leserinnen und Leser, sportlich gefordert: Küren Sie die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres aus unserer Region!

Wir haben die - nach unserem Ermessen - jeweils sechs erfolgreichsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften aus unserem Einzugsgebiet ausgesucht und stellen Ihnen diese auf Seite 30 vor. Wählen Sie daraus Ihre Favoriten und mit etwas Glück sind Sie am "Abend der Besten" dabei, der am Mittwoch, 1. Februar, im Wintergarten des Hotels Motodrom am Hockenheimring stattfinden wird. An diesem Abend werden bei Fingerfood und Getränkespezialitäten à la carte die Erfolgreichsten benannt und gewürdigt.

Nicht nur auf die Gewinner unter den Sportlern warten tolle Preise. Wir werden am "Abend der Besten" Leser überraschen, die aus allen Teilnehmern der Sportlerwahl ausgelost und eingeladen werden. Gemeinsam mit unseren Partnern werden dabei hochkarätige Gewinne verteilt. Es gibt Konzertkarten, VIP-Tickets für Spitzen-Fußball- und -Handballteams unserer Region, für den Hockenheimring, ein VIP-Paket der TSG 1899 Hoffenheim von der Sparkasse Heidelberg sowie Einkaufsgutscheine für Möbel Höffner. Ein Sparbuch der Volksbank Kur- und Rheinpfalz sowie eine Ballonfahrt von den Stadtwerken in Schwetzingen werden ebenfalls ausgelost. Die Privatbrauerei Welde aus Plankstadt unterstützt die Wahl ebenso wie das Restaurant "Die Ente" in Ketsch, die Pfitzenmeier-Unternehmensgruppe und Ingeborgs Floristik-Werkstatt aus Oftersheim. Die Karlsruher Brauerei Hoepfner ist mit im Boot wie auch der Holiday Park in Haßloch.

So können Sie abstimmen Abgestimmt werden kann - wie bei der letzten Ausgabe auch - nur mit dem Original-Stimmzettel, der bis 21. Januar noch mehrfach in unserer Zeitung veröffentlicht wird.

Dieser ist in den drei Kategorien unbedingt komplett auszufüllen, ansonsten ist er ebenso ungültig wie eingescannte und kopierte Coupons.

Eine Stimmabgabe per E-Mail, Fax oder Telefon ist nicht möglich.

Bei der Auszählung erhalten die an Position eins geführten Sportler drei Punkte, der zweite zwei Punkte und der an Position drei eingetragene Name einen Punkt.

Es ist unerheblich, ob uns der Coupon gleich zu Beginn der Wahl erreicht oder erst am letzten Tag - die Entscheidung fällt erst am Schluss der Abstimmung.

Einsendeschluss ist Samstag, 21. Januar (es zählt das Datum des Poststempels beziehungsweise der Eingang in unserem Briefkasten in der Carl-Theodor-Straße 1 in Schwetzingen). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Lesergewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost und benachrichtigt. Sie werden mit den gewählten Sportlern zum "Abend der Besten" am Mittwoch, 1. Februar, in den Wintergarten des Hotels Motodrom Hockenheimring eingeladen.

Auf unsere Leser warten tolle Preise, darunter eine Ballonfahrt, ein Sparbuch von der VR-Bank, Einkaufsgutscheine für Möbel Höffner, Jahreskarten für den Holiday Park in Haßloch, Top-Tickets für die TSG 1899 Hoffenheim und den SV Sandhausen sowie die HG Oftersheim/Schwetzingen und die Kurpfalz-Bären, den Hockenheimring und vieles mehr.

Als Hauptpreis winken genussvolle Romantiktage für zwei Personen im Wellness- und Spahotel Gut Edermann mit vielen Inklusivleistungen sowie jeweils einem Wellnessgutschein (je 50 Euro) im schönen Rupertiwinkel in Teisendorf in Oberbayern. (www.gut-edermann.info)

Auch der Nachwuchssportler des Jahres darf sich über einen Preis freuen und mit samt Familie verreisen: ins Verwöhnhotel Berghof ****s im österreichischen St. Johann/Pongau. (www.hotel-berghof.com) kaba

Den Hauptgewinn für unsere Leser stiftet Direktor Michael Stöberl vom Gut Edermann in Teisendorf, Oberbayern. Er lädt zwei Personen zu "Romantiktagen" in das Wellness- und Spahotel ein. Neben den zwei Übernachtungen im Designzimmer dürfen sich die Gewinner rundum verwöhnen lassen - zum Beispiel mit einem Willkommensdrink an der Hotelbar, reichhaltigem Frühstück, täglich einem Vier-Gang-Genuss-Menü am Abend und je einen Wellnessgutscheinen in Höhe von 50 Euro pro Person.

Die Nominierten

Das Sportjahr 2016 stand ganz im Zeichen der Olympischen Spiele, denn auch Sportlerinnen aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung traten die Reise nach Rio de Janeiro im Sommer an: Malaika Mihambo, die deutsche Weitsprunghoffnung aus Oftersheim, und Cécile Pieper, Hockeynationalspielerin, durften in den Genuss des Flairs an der Copacabana kommen. Während Malaika Mihambo bei den Europameisterschaften schon auftrumpfte und Bronze holte und in Rio auf Rang vier flog, reichte es für Pieper und die DHB-Auswahl sogar zur Bronzemedaille. Die Konkurrenz für die beiden Olympioniken hat es aber dennoch in sich. Dauerbrennerin Lore Eichhorn zählt ebenfalls zu den Nominierten wie Doppel-Welt- und Doppel-Europameisterin Lisa Teichert - ehemalige Hirschfelder. Hannah Mergenthaler gilt als große deutsche Laufhoffnung und peilt eine Teilnahme bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio an.

Aber auch bei der männlichen Zunft gab es Titel zu bejubeln. Jannik Gieße (Tennis) und Jan Niklas Goldhammer holten deutsche Jugendmeisterschaften. Der Handballer Daniel Hideg hat es als einziger Mannschaftssportler in die Wertung geschafft, weil er trotz seines jungen Alters und des Aufstiegs seiner HG Oftersheim/Schwetzingen keine Anpassungsprobleme in der neuen Liga hatte. Tobias Lacher schaffte bei den Sportkeglern den großen Wurf und wurde deutscher Meister, während Stefan Teichert als einziger Nominierter in der Kategorie "Sportler des Jahres" erneut den Sprung unter die sechs Auserwählten geschafft hat. In der Läufer-Szene macht Kibrom Isaac auf sich aufmerksam. Der Flüchtling aus Eritrea ist ein Beispiel für gelungene Integration. Klar ist, dass es einen neuen Sportler des Jahres geben wird, denn der amtierende Titelträger, Handballtorwart Jonas Maier, ist nicht mehr unter den Nominierten.

Bei den Mannschaften prägen Aufstiege die Auswahlliste. Der TTC Ketsch stieg in die Tischtennis-Badenliga auf und steht sogar vor dem Durchmarsch. Die TSG Eintracht Plankstadt stieg in die Fußball-Landesliga auf, nachdem sie eine starke Saison absolvierte. Herausragend waren aber die Leistungen der Ketscher Kurpfalz-Bären und der HG Oftersheim/Schwetzingen. Die beiden Handballmannschaften stiegen in die 2. Frauen-Bundesliga, beziehungsweise in die 3. Liga auf. Der TSV GymTa Session Altlußheim dominierte erneut auf europäischer Ebene und auch auf der nationalen Bühne ließen sich die Schautänzerinnen aus Altlußheim nicht überraschen. Den größten Erfolg der Vereinsgeschichte verbuchte die SG Plankstadt. Die Sportkeglerinnen feierten die deutsche Meisterschaft und knackten ein Rekord nach dem anderen. Die Auszählung verspricht Spannung bis zu den letzten Stimmzetteln.

Sonderpreis für das Talent

Am "Abend der Besten" wird außerdem das Talent des Jahres bekannt gegeben. Eine Jury, bestehend aus Sportjournalisten, kürt den Sieger aus dem Nachwuchsbereich. Und der Gewinner darf sich freuen: Als Dankeschön an Mama und Papa geht's nämlich in das Verwöhnhotel Berghof nach St. Johann im Pongau in Österreich. Zwei Erwachsene und zwei Kinder genießen in dem Viersterne-Superior-Haus auf Einladung der Hotelier-Familie Rettenwender vier Übernachtungen mit Halbpension in einer Familiensuite.