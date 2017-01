Wenn alle fit sind, ist ein Topresultat drin

Ulrike Hindenburg und der DSKC Eppelheim müssen gewinnen, um weiterhin im Titelrennen zu bleiben. © Oechsler

Nach dem erfolgreichsten Jahr der Vereinsgeschichte nehmen die Sportkeglerinnen der SG BW/GH Plankstadt einen neuen Anlauf, um auch 2017 zu einem sehr guten Jahr zu machen. Ziel ist die Titelverteidigung in der Liga und im Pokal. Bei vier Punkten Vorsprung auf die Verfolger DSKC Eppelheim und KF Obernburg sieht es in der Bundesliga für Plankstadt sehr gut aus. Am Sonntag, 5. Februar, kommt es zum Derby beim DSKC Eppelheim, die Partie gegen Obernburg beschließt die Saison am 2. April. Dazwischen liegt noch ein schweres Auswärtsspiel in Leimen.

Am morgigen Sonntag kommt der KSC Frammersbach um 14 Uhr in die Mehrzweckhalle nach Plankstadt. Der Tabellenfünfte ist weitgehend aller Abstiegssorgen ledig. Frammersbach kennt die Bahnen und hat in Plankstadt schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Der Auswärtsschnitt beträgt 2660 Kegel. "Wir hoffen, dass uns die Pause gut getan hat und am Sonntag alle Spielerinnen ihr Potenzial abrufen können", sagte Sportwartin Nicole Jeckstadt. "Wenn keine Spielerin ausfällt, werden wir sicher ein Topergebnis erzielen können und uns die zwei Punkte sichern." Jeckstadt fordert von der Mannschaft volle Konzentration und eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Nur noch Herkulesaufgaben

Der DSKC Eppelheim empfängt im ersten Spiel des neuen Jahres Germania Karlsruhe (Sonntag, 14 Uhr, Classic Arena). Alles andere als ein Sieg wäre nicht nur eine Enttäuschung, sondern auch das endgültige Aus im Meisterschaftskampf. Wenn es mit dem Titel noch etwas werden soll, gibt es für Eppelheim nur eines: Die restlichen acht Spiele gewinnen. Also nicht nur das Duell mit Plankstadt, sondern auch gegen Leimen und in Mörfelden und Ettlingen. Eine Herkulesaufgabe.

Karlsruhe ist deutlich schwächer als im Vorjahr, wo die Germania im vorderen Drittel mitspielen konnte. Vor allem auswärts konnte die Mannschaft bisher nicht überzeugen und liegt daher auf dem vorletzten Platz. Der DSKC ist zu Hause noch unbesiegt, was auch so bleiben soll. "Wir wollen mit zwei Punkten ins neue Jahr starten", meinte Ulrike Hindenburg. Sie rechnet damit, dass die abstiegsgefährdeten Karlsruherinnen alles in die Waagschale werfen werden, um die ersten Auswärtspunkte einzufahren. "Deshalb müssen wir konzentriert und motiviert in das Spiel gehen", so Hindenburg. Die knappe Zwei-Kegel-Niederlage in Obernburg kurz vor Weihnachten soll in eine Trotzreaktion münden.