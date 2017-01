Wieder auf Platz zwei

Die erste Damenmannschaft der SG Ketsch/Brühl eroberten sich mit zwei 3:0-Siegen den zweiten Tabellenplatz in der Volleyball-Landesliga zurück. In der ersten Partie gegen die KuSG Leimen ließen sie von Beginn an nichts anbrennen, zogen ein variables Angriffsspiel auf und waren hellwach in der Abwehr. Der Lohn war ein verdienter 25:18, 25:22, 25:22- Erfolg.

Im zweiten Spiel gegen die VSG Mannheim II überrumpelten die SGlerinnen die jungen Damen aus der Quadratestadt gleich zu Beginn mit effektiven Aufschlägen und ließen auch im weiteren Verlauf keinen Zweifel daran, wer als Sieger den Platz verlassen wollte. Die Ketsch/Brühler Damen hielten ihren Druck konstant aufrecht und belohnten sich mit einem deutlichen Sieg (25:19; 25:17; 25:12). Die Mannschaft ging kompakt und entschlossen zu Werke und harmonierte sehr gut.

Spannung in der Bezirksliga

Zum vermeintlichen Heimspiel fuhr Herbstmeister DJK Hockenheim I zum Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten TV Eppingen in dessen Halle. Im lange Zeit umkämpften ersten Satz stellte das Heimteam beim 25:21 sozusagen bereits die Weichen zum Sieg. Satz zwei erspielten sich die DJKlerinnen und glichen aus. Auf des Messers Schneide war das Spiel auch in Satz drei und vier, die der TV Eppingen jedoch mit 25:20 und 25:19 zum umjubelten 3:1-Sieg für sich entschied. Der VSG Helmstadt musste seine Partie gegen die DJK Hockenheim aus Personalmangel absagen, sodass der DJK ein 3:0-Sieg zugesprochen wurde.

Beim VC Eppingen II sicherte sich die zweite Mannschaft der DJK Hockenheim einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga 2. Beim 3:1 (25:13, 25:10. 22:25, 25:15) Sieg musste Außenangreiferin Vivian Ly aufgrund einer Verletzung als Libera eingesetzt werden. Keine schlechte Wahl, schließlich waren die Sätze eins und zwei schnell gewonnen. Im dritten Satz gab es in veränderter Aufstellung Abstimmungsprobleme, die der Gastgeber sofort nutzte und auf 1:2 nach Sätzen verkürzte. Dann kam aber wieder die Stunde der DJK und vor allem auch von Neuzugang Cansu Özyagci, die sich harmonisch ins Team integrierte. Der vierte Satz zum 25:15 war Lohn für den kompakten Teamauftritt.

Im Heimspiel der Bezirksliga 2 gegen die TSG Bruchsal setzten onnten die Damen II der SG Ketsch/Brühl den positiven Trend der vergangenen Trainingswoche nicht fort. Gegen die starken Aufschläge der Bruchsaler Damen und die perfekte Abwehrleistung war kein Kraut gewachsen und man verlor 0:3.

Im zweiten Spiel gegen die VSG Helmstadt 2 zeigten die SG-Damen ein anderes Gesicht. Die guten Aufschläge von Kristina Lindt und Franziska Kessler führten zu vielen direkten Punkten. Beste Spielerin war Kristina Gutfleisch, die in kritischen Momenten die Verantwortung übernahm und damit wesentlich zum verdienten 3:0 beitrug. ska