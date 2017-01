„Wir werden mutig und frech spielen“

Mit dem festen Vorsatz den Rückrundenauftakt erfolgreich zu gestalten, startet Fußball-Zweitligist SV Sandhausen zum morgigen Auswärtsspiel nach Düsseldorf, mit dem die Winterpause endet.

"Wir werden alles dafür geben, das Spiel so gut wie möglich zu bestreiten, damit wenn der Schiedsrichter am Ende abpfeift wir die Lachenden sind. Die Fortuna ist eine robuste, disziplinierte Mannschaft mit gefährlichen Standards. Davor haben wir Respekt, aber das nehmen wir an, werden dagegen halten und ihre Schwächen ausnutzen", hat SV-Trainer Kenan Kocak (Bild) schon einen klaren Plan im Kopf, wie seine Mannschaft in der Esprit-Arena auftreten soll.

Personell kann Kocak fast aus dem Vollen schöpfen: "Außer Max Jansen, der sich noch im Aufbautraining befindet, und dem gesperrten Tim Kister stehen alle Spieler zur Verfügung. Alle sind gesund und einsatzfähig."

Auf jeden Fall im Kader wird Benedikt Gimber sein, der zuletzt mit dem Karlsruher SC in Verbindung gebracht wurde. Kocak zeigt Verständnis: "Bene hatte durch die U19-EM keine Vorbereitung im Sommer und dadurch bedingt eine schwierige Hinrunde. Es braucht Zeit, um sich im Profifußball zu etablieren. Seinen Wunsch nach mehr Spielzeit kann ich verstehen, aber ich bin Trainer des SV Sandhausen, ich denke an das Gesamte und garantiere keine Einsatzzeiten."

Schwierige Bedingungen

Während die letzten Tage vor dem Spiel möglichst planmäßig verlaufen sollen, war das in der Vorbereitung nicht immer der Fall. Das Trainingslager im spanischen La Manga konnte wegen Krankheit und Verletzungen nicht wie gewünscht durchgezogen werden. Und zurück im kalten Deutschland brachten die eisigen Temperaturen Probleme bei der Platzbelegung mit sich. "Ich hoffe wir können die nächsten Tage im Stadion trainieren. Die Einheiten auf dem Rasen sind wichtig für uns und die Wettkampfvorbereitung", macht der Trainer deutlich.

Und dies gilt nicht nur in der Vorbereitung auf die Düsseldorf-Partie. Angesprochen auf das schwierige Startprogramm mit dem Heimspiel gegen Aue und den folgenden beiden Auswärtsspielen in Stuttgart und Kaiserslautern sagt der Trainer: "Ich will zwölf Punkte aus diesen Spielen holen und im Pokal gewinnen", um mit einem Augenzwinkern den aktuellen Neuzugang von Schalke 04, Daniel Caligiuri (VfL Wolfsburg) zu kommentieren: "Nur ein Caligiuri reicht Schalke nicht! Sie haben mit uns ja schon Lospech gehabt!"

Aber erst einmal steht ausschließlich Fortuna Düsseldorf auf dem Programm. Und da lautet die Devise von Kenan Kocak: "Wir werden weiterhin unseren mutigen und frechen Fußball spielen!" svs