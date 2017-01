Zehn Leser sind Gewinner

Alle Bilder anzeigen Redaktionsassistentin Nadine Mayer (l.) und Praktikantin Lilly Wiedemann sind die "Glücksfeen" und losen aus allen Einsendungen zehn Leser aus. © Bauroth

Die Würfel sind gefallen: Bei unserer Sportlerwahl stehen die Sieger und Platzierten fest. Über 2000 Leser haben abgestimmt und die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres 2016 gekürt.

Wer die meisten Stimmen bekommen hat, verraten wir nächste Woche am "Abend der Besten". Dann wird auch das Talent des Jahres ausgezeichnet, das von einer Jury gekürt wurde.

Der "Abend der Besten" werden jedoch nicht nur die Favoriten unserer Leser ausgezeichnet. Aus allen Einsendungen haben unsere "Glücksfeen" zehn Original-Stimmzettel gezogen und damit zehn Lesern unserer Zeitung die Chance eröffnet, tolle Preise zu gewinnen. So werden am Auszeichnungsabend am Mittwoch, 1. Februar, im Wintergarten des Hotels Motodrom am Hockenheimring folgende Leser mit dabei sein: Wolfgang Zahn, Schwetzingen, Daniel Kalotai, Ketsch, Harry Sauer, Eppelheim, Jens Keller, Schwetzingen, Karin Matjeka, Reilingen, Birgit Schramm, Plankstadt, Joergen Nieradt, Altlußheim, Hans Pfisterer, Hockenheim, Sonja Moerstedt, Oftersheim, und Marion Nürnberger, Brühl. Sie erhalten schriftliche Einladungen von unserer Zeitung.

Wer am Ende die Ballonfahrt mit dem Stadtwerke-Ballon abstaubt, von der Sparkasse gestiftete VIP-Pakete für die TSG 1899 Hoffenheim gewinnt, ein Jahr lang gratis den Holiday-Park in Haßloch besuchen oder bei Möbel Höffner mit Gutscheinen einkaufen darf, ein Sparbuch der Volksbank Kur- und Rheinpfalz mit nach Hause nimmt oder sogar eine Traumreise ins romantische Gut Edermann unternimmt, entscheidet sich ebenfalls erst am "Abend der Besten". kaba