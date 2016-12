Das 22. Martin-Schuhmacher-Gedächtnis-Fußball-Hallenturnier findet am Montag, 2., und Dienstag, 3. Januar, in der Capri-Sonne-Sport-Halle in Eppelheim statt.

16 Mannschaften kämpfen in vier Gruppen zu je vier Teams um wertvolle Sachpreise und Pokale. Dem Gewinner winkt die Teilnahme beim Sparkassen-Cup am 6. und 7. Januar in Ketsch.

Klangvolle Mannschaften

Das Teilnehmerfeld Landesliga: FCV Bammental, VfL Kurpfalz Neckarau, SG ASV/DJK Eppelheim I, TSV Wieblingen, TSG Eintr. Plankstadt, ASC Neuenh.. Kreisliga: DJK/FC Ziegelh./Peterst., 1. FC Wiesloch, FK S. Mannheim, FC Nußloch, TSV Pfaffengrund. Kreisklasse A: TSV Gauangelloch. Bezirksliga Vorderpfalz: DJK SV Phönix Schifferstadt, SV Südwest Ludwigshafen. Kreisklasse C: Eppelheim II.

Dem Veranstalter in Eppelheim ist es wieder gelungen namhafte Mannschaften aus dem Umkreis für dieses traditionelle Fußball-Hallenspektakel zu gewinnen.

Am Montag stehen ab 17 Uhr die Vorrundenspiele auf dem Programm und am Dienstag ab 17 Uhr werden die Finalspiele ausgetragen. Das Endspiel ist auf 21 Uhr terminiert. lof