Alte Rezepte verwöhnen die jungen Gaumen

Gemeinschaftliches Erlebnis: Ältere Besucher und Schülerinnen speisten gemeinsam beim Projekt der evangelischen Kirchengemeinde. © Privat

Neulussheim. Was wärmt besser bei diesen kalten Temperaturen als eine heiße Gemüsesuppe? Diese stand auf dem Speiseplan des Projekts "Gemeinsam statt einsam" der evangelischen Kirchengemeinde Neulußheim. Der Duft der reichlich vorhandenen, frisch gebackenen Apfelküchle ließ das Wasser im Mund zusammenlaufen. Vanillesoße und Weinsoße rundeten diese Leckerei ab, teilt die Kirchengemeinde mit.

Besondere Gäste konnte die Kirchengemeinde am Freitag begrüßen. 27 Schülerinnen und Schüler der Hockenheimer Louise-Otto-Peters-Schule, die den Beruf der Altenpflege erlernen, waren mit einigen Lehrern und Religionslehrerin Askani-Feierling nach Neulußheim gekommen. Zwei Schülerinnen der Klasse 3BFA2 gaben den Mittagsgästen einen kurzen Überblick über die Beweggründe ihres Kommens.

Was für Bedürfnisse hat der Mensch? Was braucht er, um im Inneren glücklich zu sein? Was nährt auch die Seele? Welche sozialen, seelischen und körperlichen Bedürfnisse werden angesprochen? All das, so die Schülerinnen, fließen vereint in der Idee des Projekts "Gemeinsam statt einsam" zusammen. Dieses gemeinschaftliche Erlebnis sei ein Stück Lebensqualität.

Über dieses Lob freute sich Pfarrerin Katharina Garben und eröffnete das Essen mit Worten zur Abendmahlsbetrachtung: "Jesus lädt Groß und Klein ein, denn alle sollen satt werden, schon jetzt".

Küchenteam ist gefordert

Dem Küchenteam unter der Leitung von Dr. Ralf Wagner und Gerda Schellenberger muss ein besonderes Lob ausgesprochen werden. So einfach wie das Gericht erscheint, so viel Arbeit hat es dieses Mal gemacht. Viel Gemüse musste geschnitten, jede Menge Äpfel geschält, mit vielen Pfannen gebacken und Soße gekocht werden. Auch beim Serviceteam wurde jede Hand gebraucht. Und bis der Abwasch gemacht und die Küche sauber waren, verging noch jede Menge Zeit.

Die Jugendlichen hatten jedem Gast und allen Helferinnen einen selbst gebastelten Glücksklee mitgebracht und sich, zusätzlich noch mit einer Spende, für die Gastfreundschaft bedankt. Sie halfen auch spontan beim Abräumen und kamen auch mit einigen älteren Gästen ins Gespräch. Hier hat man gespürt, dass sie sich für den richtigen Beruf entschieden haben.

Beim nächsten Mal Leberknödel

Am Freitag, 3. Februar, ab 12 Uhr, stehen bei "Gemeinsam statt einsam" Leberknödel, die von der bekannten Hockenheimer Firma Cornelius gestiftet werden, Sauerkraut, Kartoffelstampf und ein Dessert auf dem Speiseplan. Auf wiederum viele Gäste freuen sich das gesamte Helferteam und die evangelische Kirchengemeinde. rhw