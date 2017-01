Auf die neuen Räume sind alle mächtig stolz

Neulußheim. Ein großes und starkes Miteinander - so fühlte es sich beim Betreten der Markus-Schule an. Am Samstag war dieser Eindruck umso stärker, denn Schulleitung, Lehrerteam, Eltern, Kinder und gefühlte tausend weitere Hände taten ihr Bestes, um den Tag der offenen Tür erfolgreich zu gestalten. Es ging nicht allein darum, die Pforten für Interessierte zu öffnen, um das Konzept, die Schule, das Geschaffene nach außen zu tragen. Ein zweiter Höhepunkt war die Einweihung des zweiten Schulgebäudes.

Überall herrschte reges Treiben. Es wurde gebastelt, gemalt, experimentiert, gegessen und getrunken. Zwischendurch konnten die Besucher immer wieder Vorträge über die Markus-Schule besuchen, sich mit Eltern austauschen oder eine Schulranzenberatung wahrnehmen.

Gebäude in einem Monat renoviert

Zur Einweihung des zweiten Schulgebäudes war namhafter Besuch geladen. Neben Bürgermeister Gunther Hoffmann fanden sich viele Vertreter des Gemeinderats ein. Ilona Brandt vertrat den Vorstand der Markus-Schule. Die Unterstützung der Gemeinde machte es möglich, dass das Schulgebäude durch massives Handanlegen der Elternschaft während der Sommerferien in nur einem Monat renoviert wurde - ein wahrer Kraftakt!

Das Ergebnis begutachteten am Samstag die geladenen Gäste. Daniel Ehmer, Schulleiter der Markus-Schule, begrüßte die Gäste des Empfangs und richtete seinen Dank an die Verantwortlichen. In seiner Ansprache machte er deutlich, welch Zugewinn der weitere Gebäudetrakt für die Schule darstellt, in dem zuvor eine IT-Firma ansässig war.

Vor 20 Jahren nahm die christlich ausgerichtete Markus-Schule als kleine, einzügige Grundschule ihren Anfang. Werte wie beispielsweise Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit oder Ehrlichkeit standen im Mittelpunkt. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Auf dem Weg zur Zweizügigkeit

Schnell merkt man vor Ort, dass hier das Kind als Individuum betrachtet wird, auf dessen Stärken und Schwächen eingegangen wird. Die Kinder werden ganzheitlich gefördert und gefordert, lernen praktisch, naturnah und zukunftsorientiert. Ein Konzept, das offensichtlich Anklang findet, denn seit der Gründung erfreut sich die Markus-Schule über stets wachsende Schülerzahlen und befindet sich damit auf dem Weg zur Zweizügigkeit, die in den Klassenstufen 1 bis 3 bereits gegeben ist.

Dies erklärt die Raumnot, die das Wachstum mit sich brachte. Durch die Renovierung und den Einzug in das gegenüberliegende Gebäude wurde nun seit Beginn des laufenden Schuljahres endlich Abhilfe geschaffen. Doch nicht nur Daniel Ehmer mit seinem Schulteam zeigte sich dankbar für das neue Platzangebot, sondern auch die Schulkinder, die den Tag der offenen Tür wie auch die Empfangsveranstaltung aktiv mitgestalteten.

Die beiden Schülerinnen Mia Weber und Samira Missal durften beim Empfang ihr musikalisches Talent unter Beweis stellen und erfreuten damit die Gäste. Einige Viertklässler übernahmen einerseits beim Tag der offenen Tür, andererseits bei der Einweihungsveranstaltung vorbildlich die Hausführung. Mit Freude und berechtigtem Stolz zeigten sie den Gästen die renovierten, hellen und kinderfreundlichen Räumlichkeiten.

Viel Platz zum Lernen

Durch die herausgenommenen Wände bieten sie nun viel Platz für vielseitiges und individuelles Lernen. Zudem ist spürbar, wie stark die Kinder im Schulalltag mit in die Ausgestaltung der Räumlichkeiten einbezogen werden. Zurecht ist Daniel Ehmer stolz auf "seine" Schüler, die das Schulkonzept auch tatsächlich verinnerlichen und "leben".

Vorfreude auf neuen Spielplatz

Noch finden sich kleine Überreste der Baustelle des vergangenen Sommers, doch ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese vollends beseitigt sein werden. Für die Kinder hat eher ein anderes, noch ausstehendes Projekt Priorität: die Fertigstellung des neuen Spielplatzes, der hinter dem Schulhaus neu errichtet werden soll. Zwei Jahre wurde hart darum gerungen.

Nun soll auch dieses Großprojekt, das durch die Gemeinde Unterstützung findet, spätestens im Sommer 2017 fertiggestellt und den Schulkindern zum Klettern, Toben, Hangeln übergeben werden.

Diese können es kaum noch erwarten und waren deshalb bereits künstlerisch tätig. Die gemeinschaftlich gestalteten Plakate wurden den Unterstützern zum Dank überreicht, wodurch auch diese spürten, dass hier am richtigen Ort geholfen und Gemeinschaft gefördert wird.