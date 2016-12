Das Regionalabo war die Passion von Rita Kuppinger

Neulußheim. Im Nationaltheater Mannheim fand eine besondere Ehrung, verbunden mit einer Verabschiedung statt: Rita Kuppinger hat ehrenamtlich 53 Jahre lang das Regionalabo Neulußheim organisiert und gab dieses Amt nun in jüngere Hände. Die gesamte Regionalabo-Gruppe begann den Abend mit einem Sektempfang im Theatercafé. Der geschäftsführende Intendant des Nationaltheaters, Dr. Ralf Klöter, hat Rita Kuppinger in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und Iris Fessler als neue Gruppenleitung vorgestellt.

Als Jugendliche mit 16 Jahren fand Rita Kuppinger den Weg zum Theater. Von ihrem damaligen Freund und heutigen Mann in die Schauburg mitgenommen, erlebte sie ihre erste Theatervorstellung und der Grundstein für ihre wachsende Theaterbegeisterung war gelegt.

Im Jahr 1963 bat die damalige Gruppenleiterin Rita Kuppinger, ihre Urlaubsvertretung zu übernehmen. Doch es kam anders, Kuppinger organisierte das Regionalabo weiter - bis zum Ende der Spielzeit 2015/2016. Damit hat sie 53 Jahre lange das Abo ehrenamtlich organisiert und ermöglichte vielen Theaterfreunden die Teilnahme an Vorstellungen im Nationaltheater Mannheim.

Zusammen mit ihrer Kollegin in Altlußheim sucht sie eine Auswahl von elf Vorstellungen aus dem Spielplan. In dieser Spielzeit sind das fünf Opern, vier Schauspiele, ein Ballett und ein Konzert. Sie organisiert den Bus, legt Haltestellen und Abfahrtzeiten fest, informiert die Abonnenten über den Theaterabend und achtet auf der Hin- und Rückfahrt, dass alle Abonnenten im Bus sind.

53 Jahre hatte die 79-jährige Rita Kuppinger viel Freude an ihrem Ehrenamt. Doch jetzt möchte sie die Gruppenleitung in jüngere Hände legen und fand in Iris Fessler eine theaterbegeisterte Nachfolgerin.