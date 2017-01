Eine Annäherung an den Reformator

Neulußheim. Berlin, Eisenach und die Lutherstadt Wittenberg - in drei großen renommierten Museen finden nationale Sonder-Ausstellungen zum Lutherjahr statt. Nicht nur in den großen Museen, auch in Neulußheim wird es eine entsprechende Ausstellung geben, in welcher der Heimatverein zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde an Luther und die Folgen der Reformation erinnern.

Am 31. Oktober 1517, vor 500 Jahren, soll der Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben. Was als Protest gegen den Missbrauch des Ablasshandels begann, hat eine Veränderung in Deutschland, in Europa, ja der ganzen Welt ausgelöst.

Die Ausstellung zeigt dieses Thema in sieben Kapiteln und versucht, so Dr. Ralf Wagner, Vorstandsmitglied des Heimatvereins und evangelischer Kirchengemeinderat, "Martin Luther von der nationalen Heldenerzählung zu befreien und sich ihm in seiner Vielschichtigkeit zu nähern".

Vernissage nach Gottesdienst

Das bis heute prägende Ereignis der Reformation stellt mit der Ausstellung unter anderem durch eine Plakatausstel-lung, einem Altar mit Vasa Sacra aus Neulußheim, Bibeln und anderen Gegenständen eine Verbindung zur Gemeinde Neulußheim her.

Die Ausstellung, wozu die Bevöl-kerung eingeladen ist, wird am Sonntag, 5. Februar, 11 Uhr, mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche eröffnet. Die Vernissage selbst findet anschließend um 12 Uhr im Alten Bahnhof. gj