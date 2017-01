Neulußheim. Zwei Fahrzeuge sind am frühen Donnerstagmorgen bei Neulußheim frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wich ein Pkw einem Lkw aus, als dieser auf die B 36 in Richtung Karlsruhe auffuhr. Um nicht mit dem Lkw zu kollidieren, leitete der Autofahrer eine Vollbremsung ein. Dabei geriet das Fahrzeug auf nasser Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Pkw frontal zusammen, ein dritter Pkw fuhr noch auf. Eine Person wurde leicht verletzt. Die drei Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Nach ihm fahndet die Polizei. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (pol/lina)