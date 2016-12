Harz: Alleine hätten wird das nicht geschafft

Neulußheim. Das Modell eines Auges und der grimmig dreinblickende Alligator aus Gummi schienen wenig entzückt davon, in ihrer vorweihnachtlichen Ruhe gestört zu werden. Doch ein beherzter Griff von Schulleiterin Christiane Harz in die Vitrine genügte, um die beiden Lernobjekte von einem Ausflug durch das Schulgebäude zu überzeugen.

Gleich zwei Stockwerke ging es nach oben, einmal quer durch das Haus, um am neuen Wirkungsort von Auge und Alligator anzukommen. "Schön geworden", freute sich Christiane Harz und begutachtete noch eben schnell die in sanftem Hellblau frisch gestrichene Ecke des Raumes, der bald schon als brandneues Differenzierungszimmer genutzt werden wird.

Gewünscht hatten sich die Lehrerinnen und Lehrer der Schule in Neulußheim ein solches Zimmer schon lange. "Es stand auf der Liste der Projekte, die wir an unserer Schule angehen wollten", erklärte Christiane Harz. Als dann eines Tages das Telefon in ihrem Arbeitszimmer klingelte, war der Moment nahe, an dem der Schritt vom Wunsch zum Plan gegangen wurde.

Schwetzinger Firma hilft

Am anderen Ende der Leitung war Ilona Patton. Die Neulußheimerin hatte die beste Nachricht des Jahres in parat. "Wir unterstützen jedes Jahr im Sinne eines Helfertages ein Projekt", erklärte sie und meinte mit "wir" ihre Kolleginnen und Kollegen der Unternehmen "Sell Action" und "Axivas" in Schwetzingen. Einmal pro Jahr engagieren sie sich. "Wir haben bereits die Außenmöbel beim Kinderhospiz Sterntaler renoviert oder Freezone in Mannheim unterstützt", betonte Johannes Grohmüller. Für ihn steht "das Helfen im Mittelpunkt", wie er betonte. Dass er an diesem Tag ein Klassenzimmer neu streichen würde, hätte auch er nicht gedacht. Über seine tatkräftige Hilfe freute sich die Schulleiterin gemeinsam mit dem Kollegium, die selbst mit anpackten, "das hätte wir alleine nicht geschafft."

Die Aufgabe war klar umrissen: Den alten Physiksaal, der seit einiger Zeit nicht mehr genutzt wurde, umzuwidmen. "Auf diese Weise können wir den Mehrzweckraum im Obergeschoss leerräumen und das dringend benötigte Differenzierungszimmer einrichten", erläuterte Christiane Harz. Dort gibt es dann künftig eine Lesewerkstatt, die helfen kann beim freien Lesen und Schreiben.

"Individuelles Lesen in den Klassen ist immer schwierig", so Annika Ehlen. Die Klassenlehrerin einer vierten Klasse freute sich daher über die neue Möglichkeit für die Kinder.