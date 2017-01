Hoffmann wünscht sich mehr Toleranz

Mit Powerpoint die Gemeindeentwicklung veranschaulicht: Gunther Hoffmann ruft die wichtigsten Projekte und Aufgaben in Wort und Bild in Erinnerung.

Neulußheim. Den Wunsch nach mehr Toleranz im Gemeindeleben hat Bürgermeister Gunther Hoffmann in den Mittelpunkt seiner Ansprache beim Neujahrsempfang in der Aula der Lußhardtschule gestellt. "Dies wird - gerade bei der derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklung - immer mehr notwendig sein, und dies sollte einer der guten Vorsätze für das neue Jahr sein, damit unsere Gemeinde auch in diesem Bereich fortschrittlich ist und eine gute Entwicklung macht", sagte Hoffmann vor voll besetzten Reihen.

Vor allem beim Thema Flüchtlinge erfordere viel Toleranz. Ihre Unterbringung koste aktuell "unglaublich viel Energie", schilderte der Bürgermeister. Es sei fast unmöglich, die Forderungen und Wünsche aller zusammenzubringen - insbesondere dadurch, dass es "zwar viele Forderungen gibt, was alles zu tun und zu beachten wäre, sich aber bei der Umsetzung beziehungsweise zu konstruktiven Vorschlägen nur ganz wenige zu Wort melden", kritisierte Hoffmann wie schon zuvor in Gemeinderatssitzungen.

Lösung mit Neubau und Container

Daher tue sich auch der Gemeinderat mit einer Grundsatzentscheidung schwer. Wenn das Projekt Heberger, also der Bau einer Unterkunft beim ehemaligen Pennygelände, umgesetzt und zudem eine Containeranlage im Gewerbegebiet geplant werde, sollte Neulußheim zumindest für die nächsten beiden Jahre gut aufgestellt sein, erklärte der Bürgermeister.

Er hofft, dass der Gemeinderat in den anstehenden Haushaltsplanberatungen die für die zusätzliche Containeranlage erforderlichen 600 000 Euro einstellt. Denn jede Alternative - bis hin zur förmlichen Anweisung durch das Landratsamt - wäre nach seiner Überzeugung mit deutlich größeren Nachteilen für die Gemeinde verbunden.

"Leichte Kost" seien gegenüber der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen alle andere Themen auf seiner Agenda, merkte der im April 2016 wiedergewählte Gemeindechef an. Neulußheim sei als Wohnort beliebt, was die erfreuliche Nachfrage nach den Grundstücken im Gebiet "Pfarrgarten" und den Wohneinheiten in der Neuen Ortsmitte zeige.

Neues Baugebiet angeregt

Mit der Ausweisung neuer Gebiete könnte die Gemeinde in allen Bereichen - sozial, gesellschaftlich, in den Vereinen und der gesamten Infrastruktur gesichert und erhalten werden, solange die Nachfrage bestehe, sagte Gunther Hoffmann und nannte es wünschenswert, mit der Planung eines Baugebiets Richtung Hockenheim anzufangen, weil die Umsetzung Jahre dauere.

In der Neuen Ortsmitte seien bereits die ersten Wohnungen und Gewerbeeinheiten in den neu entstehenden Häusern verkauft, und aktuell liefen Verhandlungen für ein kleines Café oder Bistro.

Auf die Nachfrage nach Bauplätzen folge der Bedarf an Krippen-, Kindergarten- und Betreuungsplätzen. In die Erweiterung des Podey-Kindergartens fließen 300 000 Euro, "dennoch sind wir bereits wieder an der Kapazitätsgrenze angekommen", sagte Hoffmann und verwies auf den ungeahnt hohen Bedarf an Plätzen für unter Dreijährige.

Nach der Ablehnung der Gemeinschaftsschule konzentriere sich die Gemeinde nun auf die Grundschule, kündigte der Bürgermeister die Entwicklung eines umfangreichen "Kinder und Jugendkonzepts für den ganzen Tag" an. "Das Areal aus Schule, Hardthalle, Haus der Feuerwehr und insbesondere Sportplatz ist geradezu ideal", erklärte er.

Der erste Bauabschnitt der Schulsanierung sei nahezu fertig, lasse sich sehen und zeige bereits Wirkung beim Heizbedarf. Nun werden zwei Blockheizkraftwerke eingebaut, und wenn der Gemeinderat grünes Licht für den zweiten Bauabschnitt gebe, "haben wir bis Jahresende quasi ein neues Gebäude".

Parken als "Luxusproblem"

Optimistisch ist Hoffmann bei der im November begonnenen Renovierung der Hardthallle, die Finanzierung des Neubaus der zweiten Halle in den kommenden Jahren stemmen zu können. Eine dauerhafte Aufgabe bleibe die Sanierung von Kanälen und Straßen. In Altlußheimer- und St. Leoner Straße sollen Parkplätze, Baumscheiben, Abstände und Lampenstandorte besser aufeinander abgestimmt werden.

Als "Luxusproblem" bezeichnete Gunther Hoffmann die Diskussion um das Thema Parken in den Seitenstraßen. "Sicher: Vieles ist nicht befriedigend, ist aber auch nicht befriedigend zu lösen. Schön wäre aber, wenn hier einfach mehr aufeinander Rücksicht genommen werden würde", unterstrich er. Einbahnregelungen, halbseitiges Parkverbot oder Umgestaltung schafften nach Überzeugung dagegen keine allgemein akzeptierte Abhilfe.