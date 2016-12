Im Wartesaal kommt keine Langeweile auf

Neulußheim. Nur wenige Minuten vom neuen Bahnhof entfernt hat die Gemeinde im ehemaligen alten Bahnhof aus der Jugendstilzeit ein lebendiges Kulturzentrum installiert. Das Kulturprogramm des Kulturtreffs "Alter Bahnhof" ist längst bekannt als ein Faktor, der die Attraktivität und das Image der Gemeinde Neulußheim maßgeblich mitbestimmt und weit über die Gemeindegrenzen hinaus wirkt. Kultur hilft Leben, Umwelt und Gesellschaft zu verstehen und zu gestalten.

Das Programm stellt ein vielschichtiges kulturelles Angebot mit unterschiedlichen inhaltlichen Qualitätsanforderungen dar. Im Abendprogramm des Kulturtreffs sind neun Kabarett- und Musikveranstaltungen sowie sechs Kunstausstellungen geplant. Fünf Sonntagsfrühschoppen und ein großes Jahresabschlussevent runden das Ganze bei jeweils freiem Eintritt ab. Erklärtes Ziel ist dabei, dem Publikum neben etablierten Kunstschaffenden und Veranstaltungen auch Unbekanntes, Unerwartetes und Unkonventionelles zu präsentieren.

Mit seinem Mehrspartenprogramm richtet es sich an ein gemischtes Publikum und an Menschen unterschiedlichen Alters und Hintergrunds, an Menschen, welche offen für Neues und interessiert an Kultur sind. Die Macher des Kulturtreffs, Kulturamtschef Klaus Maier (Musik, Kabarett) und der Kunstkenner Wolfgang Treiber (Bildende Kunst) sind sich sicher, für jeden Geschmack wieder etwas dabei zu haben.

Ausstellungen Thomas Köhler und Kerstin Briggmann zeigen vom 17. bis 19. Februar Zeichnungen, Grafiken und Skulpturen. Kornelia Komor präsentiert vom 21. bis 23. April abstrakte Malerei. Gert Weber zeigt vom 7. bis 9. Juli sozialkritische Malerei. Claus Baumann stellt vom 25. bis 27. August Aktfotografie aus. Alf Osmann ist mit surrealistischer Malerei vom 20. bis 22. Oktober präsent. In der Jahresabschlussausstellung vom 17. bis 19. November zeigt Xaver Mayer Druckgrafiken. Sonntagsfrühschoppen Sonntag, 14. Mai, Miss Coco und ihr Richter mit "Akoustic Pop with a tuch of soul". Am Sonntag, 11. Juni, gastiert das Olli-Roth-Trio mit Rock und Pop-Interpretationen. Das Matthias Hautsch-Trio, feat. Ira Diehr, ist am Sonntag, 2. Juli, mit "Iras world Part III" zu Gast. Das Seán-Treacy-Trio wird am Sonntag, 6. August, auftreten. Mit im Programm sind Rock und Pop-Songs sowie irische Songs. Den Abschluss der Reihe markiert "Earwish" am Sonntag, 3. September, mit ihrer "Summersession".

Als Partner des Kulturamtes gestaltet der Verein Kulturtreff "Alter Bahnhof" zahlreiche Konzerte und andere Events ehrenamtlich mit. Ohne die "Ehrenamtlichen" könnten vor allem die Open-Airs mit teilweise bis zu 600 Gästen nicht bewältigt werden.

Für die Freunde der bildenden Künste hat der Organisator der Neulußheimer Kunstausstellungen, Wolfgang Treiber, wieder interessante Ausstellungen zusammengestellt. Er selbst wird jeweils am Freitagabend um 20 Uhr bei einer Vernissage die Künstler vorstellen und die Besucher zu einem Gläschen Sekt und einer leckeren Brezel einladen. Die Ausstellungen sind samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Musik und Musik-Kabarett

Die musikalische Angebotspalette spannt ihren Bogen von Pop, Chansons über Jazz hin zu rockigen Klängen. Gleich zu Jahresbeginn am Freitag, 20. Januar, gastieren mit Matthias Hautsch und Klaus Marquardt zwei gestandene Größen ihres Fachs im "Alten Bahnhof". Der Gitarrenvirtuose und der Teufelsgeiger präsentieren ihre Gitarren- und Geigenklänge in Perfektion.

Am Freitag, 10. Februar, kommt Sabine Murza (Murzarella) mit ihrer einzigartigen Music-Puppet-Show in den "Alten Bahnhof". Eine unterhaltsame Kombination aus Musik und Handpuppen-Show.

Die Seán-Treacy-Band holt am Freitag, 10. März, ihren in diesem Jahr ausgefallenen "Irischen Abend" nach. Alles, was nur irgendwie mit Irland zu tun hat, haben die Musiker, um den waschechten Iren Seán Treacy, im Programm. Seien es original irische Lieder oder auch nur Songs von Künstlern, welche einen irischen Schäferhund besitzen!

Alle Queen- und Mercury-Fans kommen am Freitag, 24. März, auf ihre Kosten. Das Sascha-Kleinophorst-Trio präsentiert nah am Original "I Want it all, i want it now!"

Eine mehr als authentische Rock'n'Roll Show präsentiert am Freitag, 7. April, Harald Krüger in seinem Solo-Rock-Programm.

Nach der Sommerpause gastiert mit Dieter-Bornzero-Bornschlegel ein Altmeister der Gitarre im "Alten Bahnhof". Wirklich ganz lange ist es her, da war er Gitarrist von Guru Guru und Atlantis und avancierte in den 70ern zu den besten Rockgitarristen des Landes. Heute präsentiert er auf der Akustikgitarre mit selbstentwickelter Spieltechnik einen eigenen Kosmos aus tanzbaren Pop- Songs mit Space und Raum für Improvisationen.

Das Jeanine-Vahldiek-Duo kommt am Freitag, 6. Oktober, mit großem Gepäck. Erstmals auf der Kleinkunstbühne wird eine Konzertharfe zu hören sein. Zu hören ist das aktuelle Programm - Harfe ohne Klassik - "I feel alive".

Reimtext aus Frankfurt kommt am Freitag, 10. November, nach Neulußheim. Sie leben auf der Bühne, sie sind gradlinig wie eine Serpentinenstrecke und gnadenlos hessisch. Das Urgestein der Hessebilly-Musik tritt mit seinem neuen Programm "Hessebilly DeLuxe" auf die Bretter der Welt und vor Ihren Augen in jene Fettnäpfchen, die das Leben so interessant machen. Spaß, Emotion und gute Musik, ganz nach Mundart des Hauses.

Beim Kabarett-Abend am Freitag, 8. Dezember, mit Franz Kain dürfte kein Auge trocken bleiben. Sein Wortwitz im Kurpfälzer Dialekt, seine Mimik und Gestik, vor allem aber seine Authentizität zeichnen ihn aus. Den Menschen den Spiegel vorhalten ist seine besondere Stärke, das zeigt er in seinen Soloprogrammen "Alderle, Alderle! - Baustelle Leben".

Auch im kommenden Jahr wird es den beliebten Sonntagsfrühschoppen "Sekt, Bier und Musik" geben. Wie immer werden die Frühschoppen bei schönem Wetter als Open Air hinter dem "Alten Bahnhof" stattfinden. Bei schlechtem Wetter geht es kurzerhand in den dann kuscheligen alten Wartesaal. Der Eintritt ist wie immer frei!

Summertimeparty

Ein weiteres Highlight wird am Freitag, 14. Juli, die Summertime-Party sein. Unter freiem Himmel wird bis Mitternacht die T-Band aus Schriesheim für Party-Stimmung pur sorgen und mit Hits der letzten 50 Jahre ihre Fan-Gemeinde in den Bann ziehen. Beginnen wird das Spektakel um 19 Uhr. Der Eintritt zu diesem Gemeindefest ist frei!

Schon zur Tradition geworden ist das Jahresabschluss-Spektakel. Die Band Garden-Party aus Schriesheim wird am Sonntag, 17. Dezember, ab 18 Uhr, bei freiem Eintritt mit ihrem Christmas-Rock das Jahr gebührend abschließen. Party-Atmosphäre ist angesagt. Fragen zum Programm oder zur Kartenbestellung beantwortet Kulturamtsleiter Klaus Maier, Telefon 06205/39 41 11. km