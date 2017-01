In der Gemeinschaft schmeckt es gleich viel besser

Alle Bilder anzeigen Zum gemeinsamen Mittagessen kamen über 60 Besucher in den evangelischen Gemeindesaal. Jutta Fischer und Bruno Schmidt vom Helferteam servieren den Gästen die leckeren Maultaschen. © Privat

Neulussheim. "Darauf habe ich mich schon das ganze Jahr gefreut", so eine Besucherin des "Gemeinsam statt einsam"-Projekts der evangelischen Kirchengemeinde: "Ich bin ja so gespannt, was wieder Leckeres auf den Tisch kommt und ich nicht alleine in meiner Küche sitzen muss. In Gemeinschaft schmeckt doch alles viel besser."

Pfarrerin Katharina Garben war es eine sichtliche Freude, zum ersten gemeinsamen Mittagessen im neuen Jahr im Gemeindesaal die zahlreich Erschienenen willkommen zu heißen. Da das Projekt 2016 so gut angenommen wurde, wolle man es gerne in 2017 wieder für acht Wochen bis zum 3. März weiterführen.

Begegnung steht im Mittelpunkt

Mit den Worten aus Lukas 13,29 ("Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, die zu Tische sitzen werden im Reich Gottes") eröffnete sie den Beginn des Mittagessens, das vom Küchen- und Serviceteam unter der Leitung von Gerda Schellenberger und Dr. Ralf Wagner vorbereitet und zubereitet wurde.

Auch über ein paar Regularien galt es noch zu informieren, denn eine Mitnahme von Speisen sei aus verschiedenen Gründen nicht mehr möglich. Aber Sinn und Zweck des Projektes sei ja das gemeinschaftliche Mittagessen, die Begegnung und das Zusammensein.

Maultaschen mit Kartoffelsalat und ein frischer Obstsalat waren das erste Gericht des für acht Freitage bis zum 3. März angelegte Projekts. Hoch motiviert hatte das ganze Team den Speiseplan erarbeitet und Wert darauf gelegt, das regionale Produkte in der Küche zum Einsatz kommen. Dr. Ralf Wagner, Gerda Schellenberger, Ulla Kilian, Dorle Konrad, Barbara Weber, Christa Brenner und Monika Molfenter hatten schon in den frühen Morgenstunden in der großen Küche alles frisch zubereitet und jede Menge Obst für das Dessert geschnibbelt. Christina Schmitz hatte zuvor den Einkauf getätigt.

Beim nächsten Mal gibt's Gulasch

Das Serviceteam mit Jutta Fischer, Renate Hettwer, Bruno Schmidt, Katharina Thorn, Inge Ullrich, Karin Hennig und der neuen Helferin Claudia hatten nicht nur die Aufgabe, die Tische vorzubereiten und das Essen zu servieren, sie schenken den Besuchern auch Wasser und Schorle ein. Dies alles kann nur deshalb kostenlos abgegeben werden, weil die beiden Spendenboxen nach dem Essen, das in der Zeit von 12 bis 14 Uhr stattfindet, mit kleinen oder größeren Geldbeträgen gefüllt wird. Jeder so, wie er kann.

Am Freitag, 20. Januar, stehen Gulasch mit Spätzle, Endiviensalat und ein Dessert auf dem Speiseplan. Die evangelische Kirchengemeinde mit ihrem Helferteam freut sich auf wiederum viele Mittagsgäste. rhw