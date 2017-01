Kleine Könige trotzen der Kälte

Neulußheim. Die Schultern tief in die Kragen der Umhänge gezogen, die Hände in den Tiefen der unzähligen Kleidungsstücke, die sie übereinander gezogen haben, vergraben. Den ganzen Körper gegen den eisigen Wind gestemmt und auf den kühlen Lippen das Lied der Heiligen Drei Könige: Der Einsatz der Kinder für ihre Altersgenossen ringt ihnen an diesem Mittwoch große Leidenschaft für das eigene Tun ab.

Als die 15 Sternsinger durch die Gemeinde ziehen, hat sie das Winterwetter samt Schneeschauern fest im Griff. "Das macht mir nichts", bemerkt König Caspar alias Leon und rückt seinen grünen Umhang noch einmal zurecht. Und auch Emely, die den Stern voranträgt, oder Elisa, die ihre schöne Stimme erklingen lässt, hätten an diesem Morgen um nichts in der Welt tauschen wollen.

Denn es geht um die Sache. Und die heißt Hilfe für die Kinder in Kenia. Insbesondere in der Region Turkana müssen diese mit dem Klimawandel leben: Es gibt kaum noch Wasser. Mit einer goldenen Schatulle, Stern und Weihrauch sowie Myrrhe ausgestattet, besuchen sie - in kleinen Gruppen - rund 55 private Haushalte, die sich im Vorfeld gemeldet haben. Dazu geht es auch in Geschäfte, Unternehmen und natürlich zum Bürgermeister. Den Segen "20*C+M+B+17" bringen sie den Menschen, die ihrerseits eine Spende in die Schatulle legen und eine kleine Leckerei für die Kinder in die Stofftasche von Renate Klemt.

Jugendkaplan belebt Tradition

Die Kirchenchorsängerin hat ihre Blockflöte dabei und stimmt gemeinsam mit Friedel Rupp die Lieder der Sternsinger an, um die Kinder zu unterstützen. Vor sieben Jahren war Friedel Rupp das letzte Mal mit den Heiligen Drei Königen in Neulußheim unterwegs. Damals waren es noch Ministranten. Danach verlor sich die Tradition.

Mit dem neuen Jugendkaplan Tobias Streit kehrt sie nun zurück. "Darüber bin ich wirklich froh", betont er, nachdem er in einer kleinen Runde alle Mitwirkenden gesegnet hat. Kreide, Weihrauch, Kinder und Begleiter - sie alle können sich auf diesen Segen verlassen, der von ihnen wiederum in die Häuser getragen wird. Das Engagement der Kinder findet Streit besonders schön, er habe auch fleißig in den Klassen geworben, in denen er als Religionslehrer unterrichtet.

"Weitaus schwieriger war es, Begleiter zu finden", gesteht er. Darum hat er sich auch gefreut, dass neben Diana Steiger auch Friedel Rupp, Renate Klemt und andere Neulußheimer Freude daran fanden, mit den Kindern das Thema zu erarbeiten und sich nun auch auf den Weg zu machen. Oder eine wärmende Mahlzeit für alle zuzubereiten.

"Pizza", lacht da Anna Caravotta, "da freuen sich die Kinder bereits darauf." Die Leckerei soll wärmen und motivieren. Für die gebürtige Polin ist der Zug der Heiligen Drei Könige eine schöne Tradition, die sie aus ihrer Heimat kennt. Weil die Spende, die sie gibt, direkt ankommt, findet sie die Sternsingeraktion eine lobenswerte Unternehmung.

Kinder schlafen vorher kaum

Aber auch für die Kinder ist es eine lehrreiche Zeit: "Gerade gab es zu Weihnachten viele Geschenke. Da finde ich es wichtig, zu lernen, dass es andernorts eine Welt gibt, in der kaum Wünsche in Erfüllung gehen." So entsandte sie ihre eigenen Töchter gerne zum Sternsingen. Und die sind auch mit Feuereifer dabei. "Sie konnten in der Nacht zuvor kaum schlafen", erzählt die Mama.

Geschlafen hat Laura Gruner gut. Mit 18 Jahren ist sie die älteste der Sternsinger. Zugleich ist es auch ihre Premiere, wie sie gesteht: "Eine Freundin hat mich motiviert, auch wenn ich keine Katholikin bin. Den Segensspruch aber finde ich schön, denn er gibt mir Geborgenheit und verspricht Glück für das neue Jahr."