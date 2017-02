Luthers Kutte und die Ablass-Truhe

Neulußheim. Die Ausstellung des Heimatvereins über die Reformation steht und wartet am Sonntag, 5. Februar, in den Räumen des Alten Bahnhofs auf ihre Besucher: Viele aussagefähige Plakate informieren über Martin Luther und die Reformation, die vor 500 Jahren so vieles veränderte. In voller Länge sind zum Beispiel Luthers 95 Thesen, die er im Jahr 1517 an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg anschlug, zu lesen.

Auch Gegenstände, die an die Zeit vor 500 Jahren erinnern, haben die fleißigen Hände der Vorstandsmitglieder des Heimatvereins aufgestellt und beschriftet. Abgebildet sind unter anderem die Kutte, die der damalige Mönch, Prediger und Theologe Luther getragen hat, oder eine "Ablass-Truhe", in welche die umstrittenen Ablassbriefe eingelegt wurden.

Glocken läuten vor Beginn

Eine spezielle Abteilung befasst sich mit der Chronik der Neulußheimer Kirchengemeinde von 1716 bis 2009. Seltene Bibeln aus der Zeit Mitte 17. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts, auch eine Hauspostille aus dem Jahr 1900, und weitere Utensilien liegen aus, teilt der Heimatverein mit.

Die Ausstellungseröffnung beginnt mit einem Gottesdienst am Sonntag, 5. Februar, in der evangelischen Kirche. Pünktlich um 11 Uhr beginnt der Gottesdienst. Geläutet wird um 10.50 Uhr, also zehn Minuten vor Beginn des Gottesdienstes. Im Anschluss findet im Alten Bahnhof um 12 Uhr die Vernissage statt. Die Bevölkerung ist dazu, wie auch zum Gottesdienst, eingeladen. gj