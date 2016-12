Max erwartet eine Stunde in der Backstube

Neulußheim. Eine ganz und gar köstliche Geburtstagsparty wird es werden, wenn Max Hoffmann aus Neulußheim seinen vierten Geburtstag feiert. Dann wird der Junge gemeinsam mit neun Freunden in der Backstube von Bäcker Bauer schlemmen und backen. Strahlend ließ der kleine Max sich vom Nikolaus diese süße Überraschung bereiten.

Doch natürlich hatte er selbst schon Vorarbeit geleistet. Denn gemeinsam mit seiner Mama war er Ende November durch die Geschäfte und Unternehmen des Gewerbevereins gezogen, um seine Teilnehmerkarte abstempeln zu lassen. Immerhin 21 Mal wurde ein Stempel auf seine Teilnehmerkarte gedrückt - vom Obsthof Hoffmann bis zur Sparkassenfiliale. Überall gab es zusätzlich eine kleine Leckerei zu entdecken.

Großer Rücklauf an Karten

Immerhin 600 Karten hatte der Gewerbeverein ausgegeben: an den Schulen, in den Kindergärten und in den Fachgeschäften. Jedes Kind bis zehn Jahre konnte teilnehmen. Wer alle Stempel erreichte, konnte die Karte zurück zur Bäckerei Bauer bringen, die alle Karten einsammelte.

Sage und schreibe 180 Karten hatte der Nikolaus dann vom Gewerbeverein überreicht bekommen und in seinem Sack verstaut. Damit flog er jetzt im Alten Bahnhof ein. Die Renntiere parkte er hinter dem Haus, damit sie sich ein wenig ausruhen konnten. Im Gebäude allerdings summte und brummte es, denn viele Kinder waren eigens gekommen, um zu sehen, ob ihnen das Glück hold sein würde.

Die neue Vorsitzende des Gewerbevereins, Katja Brömmer, freute sich, alle begrüßen zu können und erzählte begeistert, dass man sich eine derart große Resonanz auf die Nikolaus-Aktion kaum erhofft hatte. Dass der Weihnachtsmann dann auch noch eine schöne Geschichte parat hatte und es für alle Punsch und Gebäck gab, machte die feierliche Verlosung umso schöner.

Strahlende Gewinner

Mit dem Lied "Aus der Weihnachtsbäckerei" ging es in die lange erwartete Verlosungsaktion, bei der sich der zweite Preisträger über einen 50-Euro-Einkaufsgutschein freuen konnte. Die Plätze drei und vier erhielten einen 25-Euro-Gutschein, die Plätze fünf bis zehn dürfen für zehn Euro einkaufen gehen.