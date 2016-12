Neulußheim. In Deutschland regierte Kaiser Wilhelm II., im Großherzogtum Baden Friedrich I. und die badische Revolution war längst niedergeschlagen und Geschichte. Doch der Kampf der Arbeitnehmer um bessere Bedingungen für sich und ihre Familien ging weiter und führte in vielen Orten, so auch in Neulußheim, zur Gründung von Ortsvereinen der SPD.

125 Jahre wird die sozialdemokratische Partei der Gemeinde im kommenden Jahr und das soll gebührend gefeiert werden. Ein erster Höhepunkt wird der Neujahrsempfang der SPD-Rhein-Neckar sein, der zu Ehren des Ortsvereins in der Lusshardt-Schule stattfindet. Am Sonntag, 22. Januar, 10 Uhr, werden die Genossen dabei Andrea Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales, als Hauptrednerin begrüßen dürfen. sz