Neue Dimension des Abräumens im Keglerkeller

Neulußheim. Abräumen stand im Untergeschoss der Hardthalle schon immer hoch im Kurs - schließlich sind die Kegler hier seit den 70er Jahren zuhause. Doch seit November geht es abseits der Kegelbahnen in einer anderen Dimension in die Vollen: Für die erste Phase der Hallen-Sanierung ist schweres Gerät im Einsatz: Im Untergeschoss wurden Gaststätte, Küche und Stuhllager völlig entkernt. Die Räume sind in den Rohbauzustand zurückversetzt und kaum wiederzuerkennen, wie ein Baustellenbesuch mit Bürgermeister Gunther Hoffmann und Andreas Emmerich, zuständig für Bauen und Finanzen, zeigt.

Tonnenweise Abbruchmaterial haben die Beschäftigten der Baufirma nach oben ins Freie geschafft - mühsam mit Muskelkraft über die Treppe am Keglereingang, die für den Einsatz von Schubkarren zu steil ist. Für die neue Nutzung des Souterrains muss buchstäblich tief in die Substanz eingegriffen werden. Davon künden die in die Bodenplatte eingezogenen Gräben, in die neue Wasser-, Abwasser- und Heizungsrohre gelegt werden.

Funktionelle Mängel beseitigen

In der sanierten Hardthalle wird es im Untergeschoss keine Küche oder Gaststätte wie bisher geben, erläutert Gunther Hoffmann. Stattdessen werden Umkleidekabinen und Duschen den Raum füllen. Schon seit Jahren sind zum einen die zu geringen Kapazitäten, aber auch funktionelle Mängel bei der Halle beklagt worden. Die sanitären Anlagen sowohl im Unter- als auch im Erdgeschoss sind in die Jahre gekommen.

Die Neuordnung ermöglicht die Einrichtung von vier zeitgemäßen Umkleiden mit Duschen. Ein weiterer Raum wird als zusätzliche Umkleide etwa für Jugendmannschaften eingerichtet werden. Dafür wird ein Gebäudeteil hinter dem bisherigen Nebenzimmer der Gaststätte aktiviert.

Nachdem sämtliche Zwischenwände, hölzerne Wand- und Deckenverkleidungen, Sanitärinstallationen und andere Einbauten wie der Edelstahltresen der Gaststätte entfernt sind, erinnert nichts mehr an die bisherige "Hardthallen-Unterwelt". "Selbst wir hatten ein Problem, uns im ersten Moment zurechtzufinden", gibt Gunther Hoffmann zu.

Brandschaden kommt ans Licht

Nur noch wenige Zeugen künden von früherer Nutzung. So hängen im ehemaligen Gaststätten-Nebenzimmer noch drei Bilder an der gelben Wand. Wo früher die Toiletten waren, ragen Leitungsstutzen aus dem Boden. Eine besondere Reminiszenz gibt es von der früheren Küche: Eine schwarzverkohlte Fläche von etwa einem Quadratmeter an der Decke kündet von einem Schwelbrand, der an einem Abzugsschacht offenbar unbemerkt unter der Verkleidung entstanden sein muss. Hoffmann und Emmerich hatten keine Kenntnis von einem solchen Schaden. "Da haben wir damals wohl großes Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist", sagt Hoffmann.

Das Nebenzimmer sei einst für Familienfeiern sehr beliebt gewesen, und auch die Gemeindeverwaltung habe hier etliche Veranstaltungen abgehalten, erinnert sich Gunther Hoffmann. Andererseits habe es von Anfang an auch Schwachpunkte gegeben. Die ursprüngliche Planung hatte keine Gaststätte im Untergeschoss vorgesehen, sondern einen Trainingsraum für die Athleten - und ein Schwimmbad. Damit hätte die Gemeinde sicher inzwischen längst ihre Probleme bekommen.

"Das Problem ist, dass man die Gaststätte von außen gar nicht wahrgenommen hat", blickt der Bürgermeister zurück. Heute finde man für eine solche Einrichtung keinen Pächter mehr - darum stand das Lokal auch die letzten acht Jahre leer . . .

Auf Bewirtung werden die Hallenbesucher auch künftig nicht verzichten müssen: Sie soll im Foyer der Halle erfolgen, das im zweiten Sanierungsabschnitt ebenfalls komplett umgestaltet wird. Veranstaltungsbezogen durch die Vereine - eine Gaststätte wird es nicht mehr geben.

Durch die Neuorganisation des Gebäudes kann das Untergeschoss komplett "sportlich" genutzt werden. Dem Bürgermeister wichtig: Der Sportbetrieb - auch der in der Kegelbahn - ist von den Arbeiten, die in der zweiten Novemberwoche begonnen haben, nicht beeinträchtigt. Dafür sorgen Sperrholzwände, die die Hallenzugänge abtrennen.

Bis zum Jahresende 2017 wird es wohl dauern, bis der erste Bauabschnitt der seit langem angestrebten Sanierung abgeschlossen ist, sagen Emmerich und Hoffmann. Einschränkungen bringe das nur für die Kegler mit sich, die die Toiletten eine Etage höher nutzen müssen und keine Küche mehr haben. Der Spielmannszug für sein Oktoberfest und die Fuß- und Handballer bei ihren Turnieren müssen fürs Catering ebenfalls andere Lösungen finden.

Zweiter Abschnitt ab Herbst

Mit dem zweiten Bauabschnitt soll im Herbst begonnen werden, wenn zwei der neuen Kabinen fertig sind. Er bedeutet wesentlich weniger Aufwand, unterstreichen die Verantwortlichen, und ist auf etwa neun Monate Bauzeit veranschlagt. Die Halle erhält neue Fenster, einen neuen Anstrich und einen neuen Sportboden. Die Sanitäranlagen im Erdgeschoss werden saniert und neu angeordnet, der Eingang wird erneuert.

Und hoffen, dass die Gemeinde in absehbarer Zeit die Finanzierung für den angestrebten Neubau einer zweiten Halle stemmen kann. Sie soll - ohne Untergeschoss - auf der Freifläche zwischen Hardthalle und Lußhardtschule entstehen als Ballsport- und Festhalle, ohne Tribüne.

Rund 750 000 Euro investiert die Gemeinde im ersten Abschnitt. Die Kombination dreier Zuschüsse bringt Fördermittel von 745 000 Euro für die gesamte Sanierung.