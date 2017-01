Projektchor im Lutherjahr geplant

Bundesweit wird das Oratorium zum Lutherjahr aufgeführt. In der Neulußheim ist ein Projektchor geplant, der Auszüge aus dem Werk erarbeiten soll.

Neulußheim. "Musik ist ein Geschenk Gottes, das fröhlich macht und den Teufel vertreibt". Dieser Meinung war Martin Luther, der vor fünfhundert Jahren mit dem Anschlag seiner Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg umwälzende Entwicklungen in Gang setzte. Dieses Jubiläum wird prägend für den Ablauf des Kirchenjahres sein und natürlich wird auch der evangelische Kirchenchor seinen Beitrag hierzu leisten. Mit dem eingangs erwähnten Zitat begrüßte die Vorsitzende Jutta Roth die Mitglieder zur Hauptversammlung im Restaurant "Cavallino". Sie hoffe weiterhin auf fleißige Probenbesuche und ein gutes Miteinander in diesem besonderen Jahr.

Schriftführerin Katharina Thorn gab im Geschäftsbericht einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres, bei denen neben der Mitwirkung in Gottesdiensten auch die Pflege der Chorgemeinschaft einen besonderen Stellenwert hatte. Kassiererin Anne Wolf-Kroniger konnte für das Jahr 2016 über solide finanzielle Verhältnisse berichten, was von den Kassenprüfern Sigrid Beck und Dr. Ralf Wagner bestätigt wurde. Nach diesen Berichten wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Der Chor lebt vom Einsatz und Engagement der Sänger. Aus diesem Grund werden jedes Jahr diejenigen Aktiven mit einer Anerkennung bedacht, die besonders fleißig die Proben besuchten. Im vergangenen Jahr waren dies Lydia Ballreich, Edelgard Müller und Heidrun Hagmann, die sämtlich im Sopran singen, sowie Werner Kraus im Tenor und Rolf Langlotz im Bass. Aber nicht nur ihnen gebührt neben allen Sängern und dem Vorstand Dank, auch den tatkräftigen Helfern, ohne deren Zutun Sommerfest, Chortreff oder Weihnachtsfeier nicht denkbar seien, verdienten Anerkennung.

Mit Musik durchs Jahr

Für die musikalische Leitung bedankte sich Jutta Roth bei Vizedirigent Roland Haaß und Dirigentin Walburga Schäfer. Diese kam zurück auf das Lutherjahr 2017, zu dem der Chor thematisch beitragen soll. Walburga Schäfer erläuterte, dass ähnlich wie beim Chorjubiläum 2009 mit einem Projektchor ein Konzertprogramm erarbeitet werden soll. Geplant sind Auszüge aus dem Luther-Oratorium, einer zeitgenössischen Komposition, die während des Jubiläums-Jahres in verschiedenen deutschen Städten ebenfalls von Projektchören aufgeführt wird. Walburga Schäfer freut sich auf diese interessante und gleichermaßen spannende Aufgabe und hofft, möglichst viele Interessierte für dieses Projekt gewinnen zu können.

Der Kanon "Lobet und preiset" setzte einen musikalischen Schlusspunkt hinter die Versammlung. Jutta Roth schloss die Versammlung mit der Jahreslosung für das neue Jahr und wies auf die erste Probe nach der Winterpause hin, die am Mittwoch, 18. Januar, 19.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus stattfinden wird. sf