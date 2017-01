Neulussheim. Der CDU-Gemeindeverband bietet zusammen mit der Oase Fitness &Wellness am Samstag, 21. Januar, einen Selbstverteidigungsworkshop für Frauen an. Er findet von 15 bis 17 Uhr in der Oase Fitnessanlage, Am Sportplatzweg, in Altlußheim statt.

Jede vierte Frau wird im Lauf ihres Lebens Opfer von Gewalt. Deshalb ist es wichtig, gefährliche Situationen rechtzeitig zu erkennen und gezielt zu handeln.

Die Teilnehmerinnen lernen rechtlich zugelassene Hilfsmittel zur Gefahrenabwehr ebenso kennen wie den Einsatz von Körpersprache und Stimme. Auch einfache Griffe zur Abwehr von Tätern werden vorgestellt und eingeübt. Rollenspiele helfen dabei, die Hemmschwellen abzubauen und selbstsicherer zu werden. Der Workshop wird von Polizeihauptkommissar Bernhard Zieger geleitet.

Der Kurs ist kostenfrei. Die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt, daher ist eine Voranmeldung erforderlich bei Norbert Jakobi, Telefon 06205/30 80 33 oder per Mail an norbert.jakobi@gmx.de. zg