„Sichere Renten durch starke Wirtschaft“

Neulußheim. Draußen war es bitterkalt, drinnen kuschelig und anheimelnd. Ein für den Neujahrsempfang des SPD-Kreisverbandes Rhein-Neckar überaus passendes Bild, denn während der Terror Deutschland im Griff hat, sich Rechtspopulisten aus ganz Europa in Deutschland versammeln und in Amerika ein "rassistischer, homophober Grapscher" regiert, wie es Kreisvorsitzender Thomas Funk in einer Begrüßung treffend auf den Punkt brachte, rückt die sozialdemokratische Familie enger zusammen, wärmt sie sich gegenseitig. Mit Andrea Nahles, der Bundesministerin für Arbeit und Soziales, hatten die Sozialdemokraten dazu eine Rednerin gewonnen, die nicht nur Mut für die Zukunft machte, sondern auch die sozialdemokratische Glut entfachte.

Warum Neulußheim? Kreisvorsitzender Thomas Funk machte es in seiner Begrüßung schnell deutlich, auch wenn es die zahlreichen Gäste schon im Foyer der Lusshardt-Schule anhand einer sehenswerten Ausstellung des Ortsvereins erahnten - die Neulußheimer Sozialdemokratie feiert ihren 125. Geburtstag. Und die Gratulantenschar war beachtlich.

Stelldichein der Abgeordneten

Neben der Ministerin fanden zahlreiche Abgeordnete den Weg nach Neulußheim, angefangen mit den Bundestagsabgeordneten Lothar Binding und Dr. Lars Castellucci, der zugleich Kreisvorsitzender der SPD ist, dem Landtagsabgeordneten Daniel Born, dessen Vorgängerin Rosa Grünstein über die langjährigen Bundestagsabgeordneten Prof. Dr. Hartmut Soell und Gert Weißkirchen bis hin zu OB Dieter Gummer aus Hockenheim und dem Hausherrn, Bürgermeister Gunter Hoffmann. Vertreter der örtlichen Vereine und Parteien rundeten den Kreis der zahlreichen Mitglieder aus Ortsvereinen des ganzen Rhein-Neckar-Kreises ab.

Frieden nur mit Europa

Angesichts der Lage in Europa und in der Welt müsse man sich warm anziehen, kritisierte Funk eine Zeit, in der die Lüge gleich neben der Wahrheit hause. Für ihn heißt dies, dass die hiesige Demokratie nicht selbstverständlich ist, stets aufs Neues verteidigt werden müsse. Wie auch Europa, ohne das es keine 71 Jahre Frieden in der EU gegen hätte.

Bürgermeister Gunter Hoffmann bescheinigte dem Ortsverein sehr rege und mannigfach engagierte Mitglieder zu haben, ein lebendiger Teil der kommunalen Gemeinschaft zu sein. Nicht immer sei es leicht mit den Sozialdemokraten, deren Streit - und Diskussionskultur sei bekannt, doch stets würden sie das Gemeinwohl im Auge behalten.

Nicht immer sei es leicht, die Beschlüsse von oben unten umzusetzen, bescheinigte Hoffmann dem Ortsverein, wobei er insbesondere die Flüchtlingsfrage im Sinn hatte. Viele Bürger würden sich von den Parteien abwenden, der Protest steige und die Lautstärke sei vielmals wichtiger als Mehrheiten. Hoffmann sieht hier alle politisch Verantwortlichen in der Verantwortung, gegenzusteueren.

Umso höher sei das Engagement des Ortsvereins einzuschätzen, der die Aufgaben unmittelbar vor Ort anpacke, der den Bürgern Rede und Antwort stehe. "Der Ortsverein Neulußheim hat das Ansehen der SPD gestärkt", versicherte der Bürgermeister unter dem Beifall der Genossen.

Kreisvorsitzender Lars Castellucci fügte dem ein konkretes Beispiels hinzu, wie gegen die Politikverdrossenheit vorgegangen werden könne: Der Ortsverein gehe raus zu den Menschen, spreche mit diesen über Probleme, bevor er handle. Ein zukunftsfähiges Modell.

Günter Schöner gab der Versammlung einen kurzen Abriss über die Geschichte des Ortsvereins, dem er selbst seit 2013 vorsteht. Er lobte dabei die Arbeit seiner Vorgänger und aller Mitstreiter der SPD vor Ort, angefangen von Konrad Bühler, der ersten Bürgermeister nach dem Krieg über Paula Zimmermann, die 1956 als erste Frau in den Gemeinderat einzog bis hin zu Gerhard Greiner, der von 1993 bis zu seinem Tod 2008 die Geschicke der Gemeinde lenkte.

Lob von höchster Stelle

Und dann war die Zeit für Andrea Nahles gekommen, die ihre Rede in zwei Teil gliederte, den Moll- und den Dur-Teil. Die Bundesministerin hatte die Beiträge zuvor mit Interesse verfolgt, war sie doch selbst 20 Jahre Vorsitzende eines Ortsvereins und zehn Jahre Kreisvorsitzende. Weshalb sie dem Lob von Hoffmann an den Ortsverein nur zustimmen konnte, denn es seien die kleinen Dinge, die die tägliche Arbeit ausmachten. Stets vor Ort für die Politik einstehen und dies ehrenamtlich- das sei aller Ehren Wert.