Supermarkt macht Platz für Unterkünfte

Neulussheim. Der aktuelle Haushalt war gerade erst in trockenen Tüchern, da hätte es schon eine erste unplanmäßige Ausgabe geben können. Beim Beschlussantrag für die Neugestaltung des Außengeländes des Kindergartens "Pusteblume" verlangte Heidi Roß (SPD) eine andere Vorgehensweise.

Die Maßnahme für den neuen Spielplatz an der Alten Schule solle doch gekürzt werden, damit die Anlage der "Pusteblume" in einem Rutsch durchgezogen werden könne. Die Neugestaltung hätte sich am finanziell Machbaren orientieren und in mehreren kleinen Schritten umgesetzt werden sollen, hieß es allerdings im Beschlussantrag.

Andreas Sturm (CDU) war dagegen, gleich komplett zu sanieren. Er wolle an den Planungen festhalten. Sven Nitsche (FWV) hatte ebenfalls kein Verständnis für das Anliegen: "Der Spielplatz sollte wie geplant umgesetzt werden." Roß wollte andererseits nicht über längere Zeit "eine Baustelle nach der anderen" an der Alten Schule haben. Der weitergehende SPD-Antrag wurde mehrheitlich bei zwei Enthaltungen der Grünen abgelehnt. Der ursprüngliche Beschlussantrag, die Maßnahme bei der "Pusteblume" bis zu einem Betrag von 30 000 Euro zu beauftragen, wurde bei vier Enthaltungen der SPD einstimmig angenommen.

Sanierung der Lußhardt-Schule

Ohne Gegenstimmen gingen Ausschreibung und Auftragsvergabe für den dritten Bauabschnitt an der Lußhardtschule durch. Die ersten beiden Etappen sind zurückgelegt, jetzt soll vor den Sommerferien mit der Sanierung der Fenster und der Außenfassade begonnen werden.

Einen breiten Raum nahmen die Abstimmungen über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Gewerbefläche Heberger 1. Änderung" ein. Das Unternehmen Heberger Systembau GmbH beabsichtigt, auf den am Altreutweg gelegenen Grundstücken den Umbau des ehemaligen Supermarktes in Unterkünfte für ortsfremde Werktätige sowie die Erstellung von drei dreistöckigen Gebäuden für die Unterbringung von Flüchtlingen (wir berichteten).

Lesepause für Rat

Zuerst nahm das Ratsgremium das Ergebnis der Offenlage und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur Kenntnis und stimmte den Stellungnahmen der Verwaltung zu. Die Grünen enthielten sich.

Der kurz vorher zusammengestellte Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, laut Bürgermeister Gunther Hoffmann "am Nachmittag noch mit heißer Nadel gestrickt", erforderte dagegen viel Diskussionsbedarf. "Niemand schließt einen Vertrag ab, ohne ihn genau durchzulesen", meinte Thomas Birkenmaier (CDU). Sein Fraktionsvorsitzender Norbert Jakobi hätte gerne auch gleich den Mietvertrag verabschieden wollen.

Das Ratsgremium bekam eine kurze Lesepause, um den Vertrag genau studieren zu können. Die Fraktionen diskutierten lange über die Paragrafen. Der Durchführungsvertrag ging bei zwei Gegenstimmen der Grünen durch. Bürgermeister Gunther Hoffmann unterschrieb dann gleich.

Danach blieb noch der Satzungsbeschluss, der das Bauvorhaben endgültig auf den Weg brachte. Weil die Grünen von vornherein gegen die Container-Lösung am Altreutweg waren, kamen von ihnen auch hier zwei Nein-Stimmen.