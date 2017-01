Viele Baustellen in Angriff genommen

Neulußheim. Die Straßensanierung zieht sich wie ein roter Faden durch die zurückliegenden Jahre in der Schickardgemeinde. 2016 stand überwiegend im Zeichen der Neugestaltung der Waghäuseler Straße, die nach der Hockenheimer Straße als weitere Hauptachse aufgewertet wurde. Mit der Sanierung von Hardthalle und Lußhardtschule hat die Gemeinde nach umfangreicher Vorbereitung begonnen, und die Bebauung der Neuen Ortsmitte und des Neubaugebiets "Pfarrgarten" schritt voran. So viel erbauliche Entwicklung blieb bei den Bürgern nicht unbemerkt: Sie wählten Gunther Hoffmann für weitere acht Jahre zu ihrem Bürgermeister.

14 Monate war an der Waghäuseler Straße gebaut worden, bis Mitte November mit einem Fest für die Anwohner der Abschluss des größten Projekts des zu Ende gehenden Jahres gefeiert wurde. Gut 210 Meter Kanal und 400 Meter Wasserleitung wurden verlegt, viele Überraschungen hatten im Boden gelauert, was etwa den Verkauf von Leitungen und Kabeln angeht.

Rund 1,75 Millionen Euro verbaut

Dass sich Anwohner und Autofahrer, die Umwege in Kauf nehmen mussten, einen schnelleren Abschluss gewünscht hätten, liegt auf der Hand, doch Gunther Hoffmann verteidigte die Dauer mit Verweis auf die schwierigen Bedingungen. Rund 400 000 Euro seien in den Kanalbau geflossen, 350 000 Euro in die Erneuerung der Wasserleitungen, und gut eine Million Euro kostete der Straßenbau.

Schneller abgeschlossen als geplant wurde dagegen die Erschließung des Baugebiets "Pfarrgarten". "Uns wurden die Grundstücke förmlich aus den Händen gerissen", erklärte Gunther Hoffmann bei der Einweihung im Mai, die eigentlich im Juni oder Juli geplant war. Die 17 Grundstücke zwischen St.-Leoner-, Schul-, Ziegel- und Kirchenstraße liegen sehr zentral und doch ruhig - trotzdem hatte es eine Weile gedauert, bis sie bebaubar waren. 16 Jahre zuvor hatte die Gemeinde bereits das alte Pfarrhaus an der St.-Leoner-Straße gekauft, dessen Abriss im September 2015 das Zeichen für den bevorstehenden Beginn der Neubesiedlung gab.

Erste Häuser in Neuer Ortsmitte

Einen Schritt weiter ist das gegenüber liegende Gebiet der Neuen Ortsmitte: Hier waren die ersten beiden Stadtvillen im November bezugsfertig. Investor Steber & Partner präsentierte die beiden Zehnfamilienhäuser Ende September beim Tag der offenen Tür und kündigte an, bis Ende 2017 den nächsten Bauabschnitt fertigzustellen. Der Vermarktungserfolg zeigt, dass es sich offenbar gelohnt hat, das Konzept mehrfach zu überarbeiten.

Sehr gründlich vorberaten haben die Gremien die Sanierung der Hardthalle. Im November haben die Arbeiten begonnen. Im Untergeschoss werden Gaststätte, Küche und Stuhllager völlig entkernt. Die Musikschule zieht dafür in die Lußhardtschule um. Die wird selbst zur Baustelle: Im August wird die unterrichtsfreie Zeit genutzt, um mit Hochdruck an der energetischen Sanierung zu arbeiten. Fenster mit Dreifachverglasung und Sicherheitsglas ersetzen im Innenbereich die alten Schiebefenster. Die maroden Waschbetonplatten an den Fassaden müssen vor der Demontage zunächst in 60 Zentimeter große Stücke geschnitten werden. Die Flachdachsanierung erfolgt parallel zu den anderen Arbeiten.

Einem schulischen Umbau anderer Art erteilte eine Mehrheit im Gemeinderat allerdings eine Absage: Freie Wähler und CDU sehen zu viele Fragezeichen hinter der Umwandlung der Werkrealschule Reilingen-Lußheim in eine Gemeinschaftsschule. Im Gegensatz zu den Reilinger Ratskollegen lassen sie sich von hohen Investitionskosten, ungewissen Zukunftsaussichten dieser Schulform sowie dem Angebot an weiterführenden Schulen im Umkreis abschrecken. Bürgermeister Gunther Hoffmann ist ebenso enttäuscht wie die Grünen und die SPD, die zunächst sogar fordert, Hoffmann soll von seinem Widerspruchsrecht gegen die Entscheidung Gebrauch machen.

Bürgermeisterwahl klare Sache

Eine klare Angelegenheit war dagegen die Bürgermeisterwahl am 10. April: Mit 78,1 Prozent der gültigen Stimmen wurde Amtsinhaber Gunther Hoffmann wiedergewählt. Auf den Gegenkandidaten Heiko Gold von der Partei Nein!-Idee entfielen 19,3 Prozent der gültigen Stimmen.

Dabei hatte sich der 43-Jährige aus Böbingen an der Rems nicht ein einziges Mal in der Gemeinde gezeigt. Dass die Wahlbeteiligung bei 35,2 Prozent lag, dürfte dem Abschneiden des Protestkandidaten, der nach eigenen Worten der Unzufriedenheit eine Stimme geben wollte, genutzt haben.

Unzufriedene Stimmen erhoben sich zum Ende des Jahres in der Gemeinderatssitzung - zum Thema Flüchtlingsunterbringung. Dass dafür der ehemalige Schlecker-Markt geprüft wird, löste Proteste von Anwohnern aus. Im November hatte eine Mehrheit dem Bau von Unterkünften auf dem Gelände der Firma Heberger am Altreutweg zugestimmt.