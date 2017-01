Wieder Segen für Bewohner

In diesem Jahr haben sich endlich wieder Mädchen und Jungen für die Sternsingeraktion der katholischen Seelsorgeeinheit in Neulußheim gefunden. Zuletzt waren 2010 Kinder in der Gemeinde unterwegs, um Immobilien zu segnen.

Neulußheim. Kaplan Tobias Streit von der katholischen Seelsorgeeinheit Hockenheim spricht von einer "kleinen Sensation": Erstmals seit vielen Jahren haben sich in der Gemeinde wieder Mädchen und Jungen gefunden, die bei der Sternsingeraktion mitmachen wollen. Mit anderen Worten - was in Altlußheim und Hockenheim seit Jahren gelebte Tradition ist, findet in Neulußheim einen Neuanfang.

Am heutigen Dienstag wird Geschichte geschrieben, wenn die Sternsinger durch die Straßen der Gemeinde ziehen. Schaffen sie ihr Pensum nicht ganz, werden sie auch am morgigen Mittwoch auf den Straßen von Neulußheim anzutreffen sein. Ein Blick ins Archiv unserer Zeitung gibt dem Kaplan recht - 2010, also vor sieben Jahren, wird letztmals über Sternsinger in der Gemeinde berichtet, damals schon verbunden mit dem Wunsch der Sternsinger auf mehr Resonanz bei den Kindern, sprich mehr Teilnehmern. Ein Wunsch, der wohl nicht in Erfüllung gegangen war, denn schon im folgenden Jahr findet sich kein Bericht über eine Sternsingeraktion in der Gemeinde mehr.

Kinder in Afrika unterstützt

Weshalb die Häuser in der Gemeinde in all den Jahren ohne den Segen "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus) auskommen mussten. Damit soll das Haus und seine Bewohner vor Unglücken bewahrt werden. Der Segen leitet sich aus der Schreibweise "20*C+M+B+17" ab, wobei die 17 am Ende für das aktuelle Jahr steht. Der Stern hinter der 20 steht als Symbol für den Stern von Betlehem und die drei Kreuze (+) stehen für den dreifaltigen Gott. Diese Deutung des Segens hat sich seit den 50er Jahren etabliert, früher standen die drei Buchstaben als Abkürzung für die drei Könige - Caspar, Melchior und Balthasar.

Wie dem auch sei, heute können die Hausbesitzer den Segen ihrer Immobilien erneuern und dabei Gutes tun. Denn die Sternsinger sind hierzulande traditionell im Dienst einer guten Sache unterwegs. In diesem Jahr werden Kinder in Afrika, in Turkana, unterstützt, die besonders unter dem Klimawandel leiden.

Schon aus diesem Grund sei dem Neuanfang in der Gemeinde viel Glück gewünscht, denn wenn sich Kinder für andere Kinder stark machen, auf Probleme in der Welt aufmerksam werden, ist dies immer eine gute Sache.