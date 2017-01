Amor verliert seinen Bogen

Oftersheim/Lyon. Mit seinem Sieg bei der deutschen Meisterschaft der Bäckerjugend qualifizierte sich Florian Siegel 2015 für die Teilnahme an der "International Championship of Young Bakers", die vom Bäcker- und Konditorenweltverband "UIBC" ausgetragen wird (wir berichteten). Der Wettstreit fand nun im französischen Lyon statt. "Am Siegertreppchen bin ich leider knapp vorbeigeschrammt", berichtet Siegel im Gespräch mit unserer Zeitung trotzdem begeistert von einem spannenden Wettkampf, bei dem er den vierten Platz belegte.

Auch wenn es nicht für die Siegestrophäe gereicht hat, kehrte der 24-jährige Bäcker nicht mit leeren Händen in seine Heimatgemeinde Oftersheim zurück: In der Bewertungskategorie Hefeteig hatte er die Jury überzeugt und einen Sonderpreis gewonnen. Siegel, der an seine Bäckerausbildung noch die des Konditors anschloss, punktete besonders mit der Optik seiner Hefegebäcke: "Mir ist zu Ohren gekommen, dass bei einigen Jurymitgliedern die Ausformung sehr gut ankam, weil ich Formen präsentierte, die es so dort noch nicht gegeben hatte", berichtet er.

Bei den Füllungen Himbeer, Schoko-Birne-Williamschrist und Pistazie-Marzipan, verfeinert mit Kirschwasser, spielte aber sicher auch der Geschmack eine Rolle. Außerdem merkt Siegel an: "In einem fremden Land kann man mit einem Sonderpreis durchaus zufrieden sein. Man kennt die Backstube nicht und muss sich erstmal einarbeiten. Es gibt da durchaus einen Heimvorteil."

Brasilianer mit dabei

Der Jungbäckerwettstreit ist ein internationaler, "aber in der letzten Zeit hat er sich quasi zur Europameisterschaft etabliert",erklärt Siegel, " weil es keine internationalen Teilnehmer gab." Das war in diesem Jahr anders: Eine Gruppe Brasilianer hatte sich über den Großen Teich gewagt, um ihren Hut in den Ring zu werfen.

Einen Preis gab es für die Südamerikaner zwar keinen, doch Florian Siegel findet: "Grundsätzlich ist der Wettkampf für junge Bäcker eine tolle Möglichkeit, sich auszutauschen." Neben Deutschland und Brasilien schickten außerdem Spanien, Dänemark, Ungarn, die Niederlande, Frankreich, Schweden und die Schweiz je zwei Jungbäcker nach Lyon. Die letzen beiden Teams holten die Treppchenplätze.

"Anfangs sind alle natürlich etwas angespannt", erzählt Siegel, "für die meisten Teilnehmer ist der Wettkampf ja das bisher größte, das sie in ihrer Karriere geleistet haben. Dazu kommt die große Bühne, auf der man backt, sowie Kamerateams und Kommentatoren - das lässt keinen kalt." Nach dem Wettkampf, wenn die Anspannung abfällt, kommt man aber leicht ins Gespräch mit den Kollegen, berichtet Siegel, tauscht sich aus, oder blödelt hinter der Bühne herum.

Am ersten Tag hatten die Teilnehmer 90 Minuten Zeit, sich vorzubereiten - Zutaten richten und abwiegen, Werkzeug bereitlegen. Die Öfen blieben natürlich aus. Das Zeitlimit für den Wettkampf am nächsten Tag betrug fünf Stunden.

Es galt, jeweils sechs Laibe von zwei Brotsorten zu backen. Dazu das "Mystery-Brot", dessen Rezept aus einer zuvor geheimen Box mit verschiedenen Zutaten improvisiert werden musste. Darüber hinaus mussten vier Brötchen, drei Plunder und wieder vier Hefeteile gebacken werden. Eines der Brötchen galt es danach zu belegen und ein leckeres und ansehnliches Sandwich zu kreieren. Gekrönt wurde das ganze von der Königsdisziplin: dem Schaustück, bei dem es besonders auf Fingerspitzengefühl und Kreativität ankommt.

Der Teufel steckt im Detail

Passend zum Wettkampfthema "Liebe", entschied sich Florian Siegel für den Liebesgott Amor, den er im Relief und mit Flügeln aus Kokos darstellte. Darunter platzierte er einen Schatten in Form eines Liebespaares und modellierte Rosen und Herzen um das Motiv herum. Leider verlor der Gott der Liebenden vor der Wertung seinen Bogen, was Siegel ein paar Punkte Abzug einbrachte. "Das Schaustück muss mindestens eine Stunde lang stehen, wenn man die volle Punktzahl erhalten will", erklärt Siegel, "wenn, wie bei mir, ein Element abfällt, ist das zwar nicht so schlimm, aber der Teufel steckt eben im Detail."

An der "Akademie Deutsches Bäckerhandwerk" in Weinheim, wo auch die deutsche Nationalmannschaft der Bäcker residiert, haben Florian Siegel und seine Teamkollegin Jaqueline Derichs, deutsche Vizemeistern der Jungbäcker 2015, das vergangene Jahr über insgesamt drei Monate lang trainiert. Für einen Sieg hat es diesmal zwar nicht gereicht, doch Florian Siegel ist weiterhin mit Motivation dabei und froh, dass er am Wettkampf teilnehmen durfte.