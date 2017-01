Bald auch Zone 30 vor kommunaler Kita?

Die "Fohlenweide" liegt in einem Wohngebiet am Ortsrand. Hier gilt für Autofahrer Zone 30.

Oftersheim. Vor wenigen Tagen erst musste Bürgermeister Jens Geiß im Gemeinderat die Hiobsbotschaft verkünden, dass das Regierungspräsidium viele Tempo-30-Zonen auf Oftersheimer Gemarkung, die die Verwaltung eingerichtet hatte, wieder rückgängig machen ließ. Die Begründung: Es gebe dafür keinen Grund. Man solle erst einmal Maßnahmen wie die Kreiselverkehre im Hardtwaldring realisieren, dann könne man neu entscheiden.

Das hatte nicht nur zu Unverständnis beim Bürgermeister geführt ("Schilda lässt grüßen"), sondern auch bei den Einwohnern. Verwirrung stiftete zusätzlich die Meldung, über die im Zusammenhang mit den Neuerungen berichtet wurde, die mit Beginn des Jahres 2017 in Kraft treten. Es war zu hören, dass das Bundesverkehrsministerium die Einführungen solcher Tempo-30-Zonen erleichtere.

Über die sozialen Netzwerke unserer Zeitung machten einige Bürger ihrem Ärger Luft ("Warum ist ausgerechnet Oftersheim von dem Gesetz ausgenommen?"), von Ungleichbehandlung der Kommunen war die Rede ("Gilt das für Baden-Württemberg nicht?" - "Da blickt doch niemand mehr durch!").

Hohe Hürden gibt's nicht mehr

Das Bundesverkehrsministerium, das die Gesetzesnovelle auf den Weg gebracht hat, sagt dazu: "In deutschen Wohngebieten sind Tempo-30-Zonen seit vielen Jahren selbstverständlich - nicht dagegen auf Hauptverkehrsstraßen. Hier müssen Autofahrer nur selten vom Gas. Wer das ändern wollte, musste hohe Hürden überwinden, etwa den Nachweis eines Unfallschwerpunkts erbringen."

Das wird nun anders. Künftig sollen Länder und Kommunen auch ohne einen solchen Nachweis Tempolimits auf Hauptverkehrsstraßen in "sensiblen Bereichen mit besonders schützenswerten Verkehrsteilnehmern", wie es heißt, einführen können. Damit sind vor allem Schulen, Kindergärten, Senioren- und Pflegehäuser sowie Krankenhäuser gemeint. Im gesamten Ort gilt das also nach wie vor nicht.

Wir haben einmal nachgeschaut, ob es in Oftersheim Einrichtungen gibt, die von der neuen Regelung profitieren könnten.

Vor der Theodor-Heuss-Schule im Hardtwaldring (mit der angeschlossenen Karl-Frei-Halle, in der viele Vereine trainieren) weisen Tempo-30-Schilder und zusätzlich noch das auf dem Kopf stehende Dreieck mit rennenden Kindern ("Achtung, Kinder!") die Autofahrer darauf hin, dass sie langsam fahren und besonders auf die Jüngsten achten sollen, die die Straße überqueren. Die gedrosselte Geschwindigkeit gilt ebenfalls rund um die Friedrich-Ebert-Schule im Zentrum. So verhält es sich auch mit dem Siegwald-Kehder-Haus, der Wohnanlage für betreutes Wohnen mit 49 altengerechten Wohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft, jedoch direkt an der Ecke Heidelberger Straße/Mannheimer Straße gelegen.

Bleiben wir mal im alten Ortskern und betrachten Einrichtungen für die kleineren Mädchen und Jungen, die aber ohnehin in Wohngebieten - und damit nicht an Hauptverkehrsstraßen - liegen. Da gibt es zunächst den katholischen St.-Kilian-Kindergarten in der Mozartstraße, der zwischen einer Zone 20 und der Zone 30 liegt. Der evangelische Martin-Luther-Kindergarten liegt wenige Meter weiter in der engen und auf beiden Seiten zugeparkten Bismarckstraße, die - abgesehen von der geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung - als Strecke für Raser ungeeignet ist. Auf der östlichen Seite der Heidelberger Straße liegen zwei evangelische Einrichtungen: die Kita "Fohlenweide" an der Ortsrandbebauung und der Peter-Gieser-Kindergarten (In den Seegärten). Bei beiden gilt: Sie liegen im Wohngebiet, es gilt Tempo 30.

"Sonnenblume" verkehrsberuhigt

Auch vor der Kinderkrippe "Postillon" in der Siemensstraße, also im Gewerbegebiet, gibt es zwei Schilder für Autofahrer: "Achtung, Kinder!" und das runde Schild mit rotem Rand und der Zahl 30 Mitte. Vor dem integrativen Kindergarten "Sonnenblume" im Neubaugebiet Nordost treffen wir dann sogar auf eine verkehrsberuhigte Zone, die lediglich Schrittgeschwindigkeit - also sieben Stundenkilometer - erlaubt.

Auf der anderen Seite der Bahnlinie liegt die kommunale Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte. Das ist die einzige Einrichtung, die das Gesamtbild etwas trübt. Denn hier dürfen Verkehrsteilnehmer, wenn sie nicht freiwillig vom Gaspedal gehen - 50 Stundenkilometer fahren.

Fazit: Alles in allem ist Oftersheim in Sachen Geschwindigkeitsbegrenzung vor den sozialen Einrichtungen sehr gut aufgestellt, viele liegen aber auch in Wohngebieten. Lediglich die kommunale Kita könnte von der neuen Regelung und der Erleichterung für die Einrichtung der Tempo-30-Zone profitieren. Ob die Albert-Schweitzer-Straße allerdings vor dem Gesetzesgeber als Hauptverkehrsstraße durchgeht, wird die Verwaltung sicher prüfen.

Aufgrund der Urlaubszeit "zwischen den Jahren" haben wir gestern keinen Ansprechpartner erreicht.