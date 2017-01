Das Schicksal hat Fakten geschaffen

Oftersheim. In wenigen Stunden änderte sich das Leben von Hans-Peter Sturm und seinen Eltern Rita und Walter auf einen Schlag. Ein verheerendes Feuer zerstörte das Haus der Familie, das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Und auch fast die komplette Inneneinrichtung, persönliche Gegenstände, wurden ein Raub der Flammen. Die drei Bewohner kamen mit einer Rauchvergiftung davon. Das war heute vor einem Jahr.

Die Familie lebt derzeit in einer gemeindeeigenen Wohnung. "Mittlerweile geht es uns gesundheitlich ganz gut", erzählt Hans-Peter Sturm im Gespräch mit unserer Zeitung. "Aber seelisch wird uns das Erlebnis ein Leben lang begleiten." Immer wieder werde er in bestimmten Situationen mit den Geschehnissen konfrontiert. Wenn er beispielsweise bei einer Begebenheit die Verbindung zu einem seiner verbrannten Dokumente knüpft. Oder wenn er mit einem Ort die Erinnerung an die Vergangenheit verbindet.

Altes Grundstück, neues Haus

Doch die Familie schaut in die Zukunft. "Wir bauen am alten Platz ein neues Haus, das sich vom Stil her am früheren Gebäude orientiert", sagt er. Als Fundament sollen die Kellerwände dienen, denn die haben an jenem 18. Januar 2016 den Flammen getrotzt. Sie sind so alt wie das Haus, das um das Jahr 1890 gebaut wurde. "Es wäre schön, wenn wir die Wände noch nutzen könnten. Aber das hängt natürlich von der Statik ab, das untersuchen Fachleute", hoffen die Sturms.

Es wird wohl Mai werden, bis es mit den Bauarbeiten losgeht, vielleicht auch Juni. Die Brandruine hat eine Firma schon vor einem halben Jahr abgerissen. Das Grundstück ist geebnet. Die Voruntersuchungen, Planungen und das Genehmigungsverfahren für den Neubau dauern vermutlich noch rund drei Monate. "Wir sind bestrebt, das Verfahren nicht in die Länge zu ziehen."

Vom Löschwasser beschädigt

Der Brand brach vor Jahresfrist im Dachgeschoss aus, um 10.46 Uhr ging der erste Alarm bei Feuerwehr-Kommandant Rüdiger Laser und seinen Leuten ein. Ursache für das Feuer, das haben Sachverständige festgestellt, war ein technischer Defekt. Schnell griffen die Flammen in die anderen Stockwerke über. Lediglich einzelne Möbelstücke und Familiendokumente im Erdgeschoss konnten die Sturms retten, vieles wurde vom Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. "Man muss sehen, inwieweit die Einzelteile noch zu retten sind."

Für die Familie Hauck im Nachbarhaus, die ebenfalls von den Folgen des Unglücks betroffen war, freut er sich: "Schön, dass sie vor ein paar Tagen wieder in ihr Haus ziehen konnten." Er und seine Eltern bedauerten die Beeinträchtigungen.

Dankbar sind die Sturms für die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Oftersheimer Bürger und Vereine. "Da haben wir eine große Unterstützung erfahren. Aber mit der Situation muss man eben allein fertig werden. Ich habe das alles noch gar nicht richtig begriffen. Manchmal denke ich im Unterbewusstsein, dass ich diese oder jene Aufzeichnung mal wieder anschauen muss. Und im nächsten Moment stelle ich fest: Die gibt es ja gar nicht mehr."

Seine Eltern und er haben alles verloren. "Mein Abizeugnis, der Gesellenbrief - alles weg. Ganz zu schweigen von den historischen Postkarten, Bildern und Büchern."

Im Grunde ist das komplette Leben der Sturms in den Flammen aufgegangen. "Das Schicksal hat Fakten geschaffen, damit müssen wir jetzt umgehen."