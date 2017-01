Das Tütchen hat zwei Öffnungen

Oftersheim. Stellen Sie sich vor: Ein Spaziergang mit dem Hund auf der grünen Wiese, der frische Wind weht Ihnen um die Nase und Waldi tut, was er eben tun muss. Als rücksichtsvoller Mensch gehen Sie zur nächsten Hundetoilette und nehmen einen Kotbeutel, um die Hinterlassenschaft zu beseitigen. Mit beherztem Griff fahren Sie in die Tüte und schwupp: Ihren Arm ziert eine Stulpe - in modisch rotem Plastik gehalten.

Zwar können aus dem Zufall durchaus neue Trends geboren werden, in diesem Fall ist der neue Armschmuck jedoch eher unpässlich, waren Sie doch gerade noch mental auf ihren Einsatz als "Tretminen-Räumkommando" eingestellt. So oder so ähnlich, erging es kürzlich vielen Hundebesitzern in der Gemeinde. Die Kotbeutel waren an keiner der beiden Seite verklebt.

Doch der Bauhof war schnell zur Stelle: "Der Kollege, der die Tüten austauscht, bemerkte, dass einige beschädigt sind", erklärt Leiter Jochen Barisch, "wir sind natürlich gleich rausgefahren und haben die anderen Spender überprüft."

Nachschub ist unterwegs

Mittlerweile seien alle Tütchen ausgetauscht. Die entsprechenden Pakete mit schadhaften Kotbeuteln wurden reklamiert und eine neue Charge von 10 000 Stück angefordert, so die Gemeinde. "Vor dem Befüllen machen wir jedes Paket auf und überprüfen den Inhalt", so Bauhofleiter Barisch, "so etwas ist bei uns noch nicht vorgekommen; auch die Herstellerfirma war überrascht." Das Unternehmen hat seinen Sitz in Westendorf im Landkreis Augsburg. Geschäftsführerin Gabi Kosel geht von einer Fehlfunktion der Maschine aus, die die Tütenenden verklebt: "Wir prüfen gerade, was genau passiert ist. Wir beliefern über 1000 Kommunen mit zwei Millionen Tüten pro Monat. Die betroffene Charge besteht aus acht Millionen Stück - Oftersheim ist der erste uns bekannte Fall von Fehlproduktion." Kosel versicherte, die Gemeinde noch in dieser Woche mit korrekt geklebten Tüten zu versorgen.

Eine der betroffenen Hundetoiletten befindet sich direkt hinter dem Albert-Schweitzer-Kindergarten. Die angrenzende Brachfläche entlang der Bahngleise ist ein beliebter Ort für Spaziergänger mit Hunden. Michelle Bahr geht hier auch gerne mit ihren vierbeinigen Lieblingen Gassi: "Als es hier noch keine Hundetoilette gab, war der Gestank teilweise kaum auszuhalten", berichtet die Oftersheimerin, "heute ist es echt besser. Mein Freund hat hier neulich auch eine kaputte Tüte aus dem Spender gezogen. Aber mit zugeknotetem Ende ging's dann auch."

Kein Totalausfall

Auch für den angrenzenden Kindergarten ist die Hundetoilette - die durch die defekten Beutel natürlich nicht nutzlos wurde - eine Bereicherung: "Früher hatten wir teilweise Hundekot direkt vor der Tür", berichtet Leiterin Mirjam Beckmann, "wir haben absolut nichts gegen Hunde, aber so etwas muss wirklich nicht sein. Seit der Hundetoilette ist es besser geworden."

Am Geländer der benachbarten Unterführung prangt daher auch ein vom Elternbeirat organisiertes Plakat: "Uns stinkt's! Es reicht! Hier ist kein Hundeklo!"