Dem Gewinner von „Morituri“ winkt der Tod

Oftersheim. Zwei interessante Veranstaltungen für Erwachsene stehen in den kommenden Wochen auf dem Programm der Gemeindebücherei, die am morgigen Mittwoch nach den Feiertagen wieder zu den gewohnten Zeiten öffnet.

Am Freitag, 20. Januar, 19.30 Uhr, gibt es im Bürgersaal eine Krimi-Lesung mit den Autoren Ursula Poznanski und Arno Strobel. Es ist der erste gemeinsame Fall von Kommissar Daniel Buchholz und seiner Kollegin Nina Salomon, und er führt sie auf die Spur des geheimnisvollen Internetforums "Morituri". Dort können die Mitglieder Kandidaten aufstellen und dann für sie abstimmen. Dem Gewinner winkt der Tod. Aber das Internet ist unendlich, die Nutzer schwer zu fassen. Nur der Tod ist ausgesprochen real, und er ist näher, als Buchholz und Salomon glauben. Ein überaus spannender Thriller rund um ein perfides Spiel.

Zwei gemeinsame Bestseller

Ursula Poznanski wurde 1968 in Wien geboren. Sie war als Journalistin für medizinische Zeitschriften tätig. Nach dem fulminanten Erfolg ihrer Jugendbücher "Erebos", "Saeculum" oder "Layers" landete sie bereits mit ihrem ersten Thriller "Fünf" auf den Bestsellerlisten. Es folgten "Blinde Vögel" und "Stimmen" sowie zusammen mit Arno Strobel der Bestseller "Fremd". Ursula Poznanski lebt mit Mann und Sohn in der Nähe von Wien. Arno Strobel, 1962 in Saarlouis geboren, studierte Informationstechnologie und arbeitete bei einer Bank, bis er sich ans Schreiben von Romanen wagte. Mit seinen Psychothrillern "Der Trakt", "Das Wesen", "Das Skript", "Der Sarg", "Das Dorf" oder "Die Flut" erklomm Strobel die Bestsellerlisten.

Die Eintrittskarten für die Gemeinschaftsveranstaltung von Buchecke und Gemeindebücherei kosten zehn Euro im Vorverkauf (12 Euro an der Abendkasse).

Fortsetzung der "Lebenswege"

Weiter geht es in der Reihe "Lebenswege" mit einer Lesung von Jenny Wild und Peer Claßen zum Thema "Mach Deine Träume wahr: Kommunikation und Natural Horsemanship". Sie findet am Dienstag, 7. März, 19.30 Uhr, im Bürgersaal statt.

Ob man mit drei oder mit 30 Jahren zum ersten Mal auf einem Pferd sitzt - die meisten sind schnell fasziniert von diesen großen und anmutigen Tieren. "Wir konnten uns bald ein Leben ohne die Gesellschaft der Pferde nicht mehr vorstellen", sagen die beiden Referenten. Doch damit der Traum von Freiheit und Abenteuer nicht zerplatzt, braucht es mehr als Begeisterung.

Jenny Wild und Peer Claßen haben sich auf den natürlichen Weg zu Partnerschaft und Erfolg mit Pferden gemacht und berichten über Natural Horsemanship.

Der Vortrag richtet sich an Menschen mit und ohne Pferd, die Lust haben, über Ziele nachzudenken und wie man Ziele, von denen man niemals zu träumen gewagt hätte, gemeinsam erreichen kann. Neben der Lesung aus dem neuen Buch zeigen die beiden uns unterhaltsame Kurzvideos. Das Motto lautet: "Mach Deine Träume wahr!"

Peer Claßen (Jahrgang 1972) hat Brühler Wurzeln und lebt mit Jenny Wild (Jahrgang 1972) in Dortmund. Claßen hat Tierpsychologie studiert, Jenny Wild veröffentlichte bereits das Buch "Von Pferden lernen, sich selbst zu verstehen". Die beiden bieten Reitunterricht, Seminare und Pferdetraining an. Bei ihrem aktuellen Buch "Übungsbuch Natural Horsemanship" steht die Natur des Pferdes im Mittelpunkt, nicht der Wille des Reiters. Hierbei wird Wert auf Kommunikation und Beziehung zwischen Mensch und Tier gelegt.

Die Karten für die Gemeinschaftsveranstaltung von Gemeindebücherei und Volkshochschule kosten 8 Euro (an der Abendkasse 10 Euro). zg