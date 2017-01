Die einen putzen schon, andere schlafen noch

Oftersheim/Plankstadt. "Ihr müsst nur die Ecken auskehren, den Rest macht die Maschine." Während vielen Oftersheimern am Neujahrsmorgen um 8 Uhr noch die Silvesterfeier in den Knochen steckt und die Menschen ausschlafen, ist Dennis Dilger vom Bauhof schon seit drei Stunden auf den Beinen. Ihn und zwei Kollegen hat der Bereitschaftsdienst der Gemeinde am ersten Tag des Jahres 2017 getroffen.

Doch die drei müssen die Hinterlassenschaften der Silvesternacht nicht allein wegräumen. Sie haben tatkräftige Unterstützung. Wie seit rund 15 Jahren ist die Ahmadiyya-Muslim-Jugendorganisation an diesem Morgen in Oftersheim unterwegs, um den Gemeindemitarbeitern zur Hand zu gehen. "Wir fangen den Tag um 6 Uhr in der Moschee mit einem Gottesdienst an und treffen uns dann anschließend hier auf dem Rathaus-Vorplatz zum Putzen", erklärt Ibrahim Ahmed, Leiter der Jugendgemeinde Schwetzingen.

Rund um Halle, Schulhof und Park

Dieses Mal sind es zunächst 17 Männer, die zu Kehrbesen, Handschuhen und Müllsäcken greifen und sich an die Arbeit machen. Im Laufe der nächsten halben Stunde kommen weitere dazu, die rund ums Rathaus, die Kurpfalzhalle, den Friedrich-Ebert-Schulhof und den Park die Böller und den anderen Müll wegräumen, den das Partyvolk hinterlassen hat. Grundsätzlich sind zwar auch Frauen willkommen, "aber das ist körperlich sehr anstrengend. Deshalb muss das nicht sein", sagt Ibrahim Ahmed.

Auch er hat um Mitternacht das kalendarische Neujahr begrüßt, "aber ohne Party. Das muslimische fängt erst später an", erklärt er und wünscht sich "vor allem Gesundheit und Frieden, darauf muss man ja in diesen Zeiten hoffen."

Den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin und auf den Nachtclub in Istanbul, der zum Zeitpunkt unseres Gesprächs erst wenige Stunden zurückliegt, verurteilen er und die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde aufs Schärfste. "Das tut mir unendlich leid für die Opfer und die Angehörigen, das ist schrecklich", zeigt er sich bestürzt von den Ereignissen und betont auch: "Wir distanzieren uns von diesem Extremismus. Das ist nicht der Glaube, wie wir ihn verstehen und leben. Nach dem Anschlag in Berlin haben viele Mitglieder unserer Gemeinden überall in Deutschland Blut gespendet."

Der Gründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat habe die Verkrustungen aufbrechen wollen und sich - wie die Gemeindemitglieder das bis heute tun - immer für Frieden, Toleranz und die Wahrung der Menschenrechte eingesetzt.

Das ist ein Grund für die Neujahrsaktion der islamischen Reformgemeinde, die seit vielen Jahren bundesweit stattfindet. Zum einen, erklärt Ibrahim Ahmed, sage schon der Prophet Muhammad: "Reinheit ist der halbe Glauben. Zum anderen war es auch die Auffassung des Gründers unserer Gemeinde, dass wir nicht nur den Dienst an Gott leisten müssen, sondern auch an unserer Gesellschaft. Und das tun wir mit der Straßenreinigung am Neujahrstag auch gerne."

Nicht hellwach, aber fit

Dennis Dilger ist an diesem Morgen - na ja, vielleicht nicht gerade hellwach, aber erstaunlich fit. Rund zwei Stunden Schlaf hat er sich gegönnt. Zum Bereitschaftsdienst gehört um diese Jahreszeit bei der Witterung auch, des Nachts nach den Straßen und Brücken auf Gemeindegebiet zu schauen und zu prüfen, ob sie schnee- und eisfrei sind. "Um 3 Uhr habe ich schon die erste Runde durch Oftersheim gedreht. Dabei habe ich dann auch gleich größere Gegenstände wie zum Beispiel Flaschen aus dem Weg geräumt." Nach einem kurzen Rendezvous mit seinem Bett stand er um 6.30 Uhr schon wieder auf der Matte, um den Raketenresten und dem anderen Müll den Kampf anzusagen. "Gegen 10 Uhr werden wir fertig sein", ist er optimistisch. Dann müssen er und seine beiden Kollegen vom Bauhof noch die Maschinen sauber machen. Anders als im vergangenen Jahr präsentiert sich der Jahresauftakt wenigstens trocken. "Damals hat das Zeug am Boden geklebt."

Ein paar Kilometer weiter sind in Plankstadt auf dem großen Platz vor dem Bürgerzentrum elf junge Menschen der Ahmadiyya-Muslim-Jugendorganisation Eppelheim am Werk. Sie tragen neongelbe Schutzwesten. Die jungen Männer engagieren sich bei der Neujahrsaktion seit vielen Jahren in Eppelheim, in diesem Jahr zum ersten Mal auch in Plankstadt. "Ich wohne direkt hier", zeigt Usman Ahmad auf das Gebäude neben dem Feuerwehrgerätehaus. "Im vergangenen Jahr lag der Dreck drei Tage rum. Ich dachte, es ist sinnvoll, wenn wir die Gemeinde mit unserer Arbeit unterstützen", erklärt er die Eigeninitiative.

Er könnte recht haben. Denn während die Bauhof-Mitarbeiter in Oftersheim schon fast fertig sind mit ihrer Arbeit, ist in Plankstadt um 9 Uhr - zumindest rund ums Rathaus - noch niemand zu sehen . . .