Diese Übungen machen sie stark

Oftersheim. Matthias Tausch hat Erfahrung und die will der langjährige Leistungssportler nun weitergeben. Zusammen mit seiner Frau Ann-Kathrin hat er den Oftersheimer Sportclub gegründet. Dort können Kinder ab zwei Jahren und Erwachsene sich selbst entfalten, indem sie Karate praktizieren.

"Die Entwicklung des Kindes steht im Vordergrund", erklärt Matthias Tausch, der 2011 Weltmeister im Shotokan Karate wurde, "schüchterne Kinder werden häufig von ihren Eltern zu uns geschickt, um Selbstbehauptung zu erlernen, um aus dem eigenen Schneckenhaus herauszukommen, damit sie später gestandene Männer und Frauen werden. Dabei möchten wir ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen."

Derzeit tollen 40 Teilnehmer durch den angemieteten Raum in der Saarstraße 19. "Wir haben wöchentlich drei Mal Training", erklärt A-Lizenzinhaber Matthias Tausch, der ursprünglich aus Brandenburg stammt. Inzwischen lebt das Ehepaar Tausch in Heidelberg-Kirchheim. Dort habe es aber nicht die Möglichkeit gegeben, die richtigen Räumlichkeiten zu finden. "Wir wollten keine große Halle nutzen, denn die Kinder sind dort mit allen Dingen um sie herum beschäftigt, nur nicht mit dem Wesentlichen", erklärt Matthias Tausch die Beweggründe in die Gemeinde Oftersheim zu kommen.

Hier hat er einen 40-Quadratmeter-Raum gefunden, der mit Matten ausgelegt ist. Dort können dann acht Teilnehmer pro Gruppe jeweils am Übungsbetrieb teilnehmen. "Da die Gruppen nicht sehr groß sind, erleichtert das uns natürlich auch, auf die einzelnen Sportler individuell einzugehen."

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der präventive Gewaltschutz, den die Tauschs anbieten. "Wie schütze ich mich? Was mache ich, wenn ich mich unwohl fühle? Oder wie verhalte ich mich, wenn ich von einer fremden Person - beispielsweise an einem Auto - angesprochen werde", erklärt Matthias Tausch, "mittlerweile sind ja immer wieder viele schlimme Geschichten zu lesen und wir wollen eine Hilfestellung geben, wie man diese Situationen vermeiden kann."

Auch für Schulen und Kindertagesstätten besteht die Möglichkeit, mit dem OSC zusammen zu arbeiten.

"Wir bieten Kompaktkurse an." Es geht bei den einzelnen Übungen aber nicht nur um die Technik, sondern auch um die Koordination und die Konzentration und die sollte - laut Tausch - so früh wie möglich geschult werden. "Wir sind von verschiedenen Eltern gebeten worden, auch Kurse für Zweijährige anzubieten, das kommt sehr gut an."

Nicht nur Breitensport

Entwickeln die Kinder dann über die Jahre einen sportlichen Ehrgeiz, können sie das äußern. "Der Fokus liegt zwar auf dem Breitensport und darauf, sich selbst zu behaupten, aber wenn die Kinder Ambitionen hegen, in den sportlichen Wettkampf zu treten, dann können wir das abdecken. Ich bin sehr gut vernetzt", sagt Tausch.

Um die Gruppe weiter zu vergrößern, bieten er und seine Frau Ann-Kathrin, die selbst die C-Lizenz besitzt, Schnupperkurse an. Diese finden von Montag, 30. Januar, bis Freitag, 24. Februar, statt. "Der Spaß steht immer im Vordergrund. Wir bieten ein qualifiziertes Training in einer familiären Atmosphäre, das ist uns wichtig", erklärt Tausch mit Nachdruck.